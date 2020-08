Han blev förste paragolfare att tävla på Europatouren

Han blev den första professionella paragolfaren att tävla på Europatouren

22-årige Brendan Lawlor berättar om den historiska tävlingen.

– Det förändrar livet för mig och många med mig.

Foto: EPA

Paragolfare har spelat på samma bana som Europatouren förut. Men inför torsdagens hade en golfare med funktionsnedsättning aldrig tävlat på touren.

Det blev det dock ändring på när irländaren Brendan Lawlor på torsdagen peggade upp på Ryder Cup-banan The Belfry där UK Championship gick av stapeln.

– Det var okej med nerverna, men det är klart att jag var lite skakig, säger han och fortsätter:

– Jag slog ett bra och rakt utslag på det första hålet och det gjorde att jag kunde slappna av. Jag hade riktigt kul där ute. Jag det lite av en flygande start och jag var ett slag under par efter tre hål.

Överlycklig att vara med

Brendan föddes med den ovanliga ärftliga sjukdomen Ellis-van Creveld syndrom. Det är en genetisk mutation som kännetecknas av kortväxthet. Det är inte heller ovanligt med ett extra finger på båda händerna och ibland även en extra tå på båda fötterna.

Hjärt- och lungkapaciteten kan också påverkas.

MER PARAGOLF: Lång intervju med svenske stjärnan Joakim Björkman

Men Brendan har inte låtit något av detta stå i vägen för jakten på att en dag bli golfproffs. Han är en av världens bästa paragolfare och tog med glädje emot en sponsorinbjudan om att spela helgens Europatourtävling.

– Det har varit enormt mycket uppmärksamhet. Folk har sms:at till mig och hört av sig över Instagram.

– Det är en tävling som förändrar mitt liv och många andras. Jag ville bara gå ut och njuta. Jag hade inga förväntningar när det kommer till resultat, utan var bara överlycklig över att få gå ut och tävla på samma scen som de andra och att få en möjlighet som denna.

”Vill inspirera”

Lawlor blev proffsspelare i september i fjol och representeras av Modest Golf, en agentur som startats av musikern Niall Horan.

Den 22-årige irländaren rankas för närvarande som den fjärde bäste paragolfaren i världen och backas bland annat av titelsponsorn till UK Championship ISPS Handa.

Efter en första runda om 84 slag stod det tidigt klart att Lawlor skulle missa kvalgränsen i sin första Europatourtävling.

Men en dag som denna spelade det självfallet mindre roll.

– Jag älskar det och det känns så bra att få flytta in paragolfen i rampljuset. Vi vill göra det så stort vi kan och få fler att börja. Det behöver ju inte vara på elitnivå utan också på motionsnivå, säger han till The Irish Examiner.

– Vad vi representerar är så speciellt, och jag hoppas vad jag gör kan inspirera andra.

Lawlor kommer även att pegga upp i nästa veckas Challengetourtävling (en nivå under Europatouren).

