BRITISH OPEN: Royal Troon – en plats för svenskar

För första gången någonsin står Royal Troon som värd för damernas British Open.

Det är en bana med en speciell plats i svenska hjärtan.

– Jag kanske borde slå Henrik Stenson en signal, säger Anna Nordqvist.

Foto: TT

Det dröjde 273 år för Muirfield och golfklubben The Honourable Company of Edinburgh Golfers att i fjol som sista British Open-bana att tillåta kvinnliga medlemmar.

När de kommande fem årens spelplatser för damernas tävling häromdagen offentliggjordes så var banan med på listan.

Carnoustie 2021.

Muirfield 2022.

Walton Heath 2023.

St Andrews 2024.

Royal Portcawl 2025.

Ögonbryn höjdes. Men kanske kände de inte till hela berättelsen.

Vad många hade förträngt var att årets spelplats Royal Troon genomgick exakt samma process bara månader innan Henrik Stenson sommaren 2016 som första svenske vinnare höjde British Open-bucklan The Claret Jug.

LÄS MER: Golfbloggen besöker Royal Troon – Postage Stamp och hur en bana blir ”Royal”

Ett golfmecka utöver det vanliga

Troon, en pittoresk liten fiskeby knappa två timmars bilfärd söder om Glasgow, är på många sätt ett golfmecka. Byn och dess bana ligger inklämd mellan Prestwick (där de första 12 British Open-tävlingarna för herrar spelades) och den dolda pärlan Western Gailes.

Det är en kustremsa där banorna ligger så tätt intill varandra att du kan spela golf i 25 kilometer non-stop. Den längsta promenaden banor emellan är 500 meter och bland de elva klubbarna som ligger här har tre stått som värd för den mest klassiska av golftävlingar.

Det var också på pubben The Red Lion Inn, bara ett par hundra meter från Prestwicks första tee, där det hela började. Allen Robertson hade varit 1850-talets bästa golfare och efter hans bortgång skulle en ny mästare koras. Över x antal pints föddes The Open Championship och man spelade om ett rött läderbälte med silverspänne.

LÄS MER: Här hittar du allt om årets British Open

En damklubb och en herrklubb

1878 grundades herrklubben i Troon. Under det första året lyckades man locka till sig 52 medlemmar och sex hål byggdes. Inga kvinnor var tillåtna.

Fyra år senare bildades även en damklubb. Här tilläts inga herrar.

Så här har det sett ut så länge golf spelats i Skottland, ofta huserar flera klubbar på en och samma bana, men före och efter golfen håller de respektive klubbarna till i olika klubbhus. På gott och ont har klubbarna delats upp efter kön och man har haft sina allokerade starttider på banan.

Därför var det på intet sätt så att byns damer inför det historiska beslutet 2016 känt sig förtryckta av herrarna på Royal Troon.

Faktum är att deras klubbhus länge var det finare, med utsikt både över Portland-banan (byggd 1896) och klassiska Old Course där British Open spelats. Dessutom var deras klubbhus aningen högre beläget vilket gjorde att de kunde se havet, surfarna och den dramatiska ön Isle of Arran.

När Gunnar skrev historia i Troon

Men medan herrarnas första mästerskap avgjordes 1860 dröjde det konstigt nog mer än hundra år innan Women’s British Open skulle spelas för första gången. Amatören Jenny Lee Smith vann en öppningsupplaga som avgjordes på engelska Fulford.

Och trots att man i Troon alltså hade en damklubb, dröjde det till i år innan banan fick stå värd för damtävlingen.

Royal Troon 2016, när Henrik Stenson blev förste svenska herre att vinna British Open.Foto: Shutterstock.

Då hade Gunnar Mueller just på Royal Troons gamla bana skrivit svensk golfhistoria när han som förste blågul spelare 1973 klarade kvalgränsen och spelade alla fyra rundor i en tävling som amerikanen Tom Weiskopf sedermera skulle vinna.

TOPP 100 på Instagram: Bästa banorna jag spelat

Gunnar slutade 59:a.

– Jag unnar alla att få komma in på 18:e efter att ha spelat British Open. Samtliga spelare får applåder oavsett om de slutat sist eller först, och alla tackar. Det är så härligt.

– Jag hade lärt mig några år tidigare när jag spelade en tävling i Skottland. Då var det en gubbe som frågade ”what place did you win?”. Jag sa att jag inte hade vunnit och att min score var ”där nere”. Då sa han ”ah, du vann 59:e plats”. Sedan gick det upp för mig att alla som är med är vinnare. Sådant har jag försökt förmedla resten av mitt liv.

Nordqvist: ”Fantastisk tävling”

43 år senare skulle Henrik Stenson vinna på samma bana, och i år spelar alltså Anna Nordqvist och de andra damerna för första gången British Open på samma bana.

– Som ung fick jag ganska ofta möjligheten att spela linksgolf och jag tror att jag gillar de tuffa förutsättningarna som det ofta innebär. Jag ger aldrig upp, det blåser ju för alla, säger Nordqvist och fortsätter:

– Det är en fantastisk tävling, och jag har ju både skotsk caddie och fästman så vi trivs verkligen med att vara här. Det suger så klart att inte ha publik, men det här mästerskapet betyder bara så mycket för mig och alla som får chansen att spela det, att det kommer att vara en fantastisk tävling oavsett vad.

RES MED GOLFBLOGGEN TILL GREKLAND I NOVEMBER

RES MED GOLFBLOGGEN TILL PORTUGAL I DECEMBER

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger