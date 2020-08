BRITISH OPEN: Holmqvist i ledning – Nordqvist lurar bakom

Dani Holmqvist leder British Open.

Svenskan som fått de senaste säsongerna söndertrasade av en golfbilsolycka har nu chans att vinna sin första majortitel.

– Jag ska först och främst hålla mig till min spelplan, säger hon.

Det är tätt i toppen och flera spelare är fortfarande ute på banan.

Men när Dani Holmqvist avslutade den andra rundan genom att putta i sitt par på Royal Troons 18:e green kunde hon signera sitt scorekort för 70 slag. På totalt -1 ledde hon då British Open.

För Holmqvist är det en stor revansch. Stockholmstjejen har nämligen ett par tuffa säsonger i bagaget.

2018 presterade Daniela Holmqvist den bästa golf hon spelat och LPGA-tourens final var bara en vecka bort när hon och de andra i världstoppen begav sig till Asien för de traditionella vinterstoppen där.

Drömresan blev mardröm

Och när touren gästade den kinesiska paradisön Hainan Dao, var oturen framme. Det sägs att ön är Kinas svar på Hawaii, men för Daniela Holmqvist förvandlades det hela snabbt till en mardrömsresa som skulle förstöra hennes golfspel en lång tid framöver.

– Vi åkte golfbil mellan två hål och det var alldeles för mycket folk på bilen. Den blev baktung och när chauffören gasade extra för att komma över en bro så flippade den bakåt. Vi var nära en skarp sväng och det slutade med att vi körde rakt in i en vägg, har Holmqvist tidigare berättat.

Dani satt i passagerarsätet där fram, och det var precis den del av golfbilen som rammade väggen. Ryggen tog smällen. Hon spelade klart tävlingen, men det visade sig snart att olyckan skulle lämna både fysiska och ekonomiska spår.

Det har gått mer än ett och ett halvt år sedan incidenten.

Holmqvist rehabiliteringstränar fortfarande för att bli bukt ryggsmärtorna, något som avspeglat sig i form och därmed också intäkter.

– Det var en disk som läckte och en led som inflammerades, så det har varit mycket rehab och is. Det har varit en lång process och en vardagssak nu. Förhoppningsvis blir det bättre och bättre, säger hon nu.

”Kommer bli en härlig upplevelse”

Men så mycket verkar det alltså inte störa henne just nu. Halvvägs in i British Open har hon skapat sig ett bättre segerläge än någonsin tidigare.

– Det kommer att bli en härlig upplevelse, men först och främst kommer jag att hålla mig till min spelplan. Så mycket mer kan man inte göra på den här banan och under de förutsättningar som vi spelar i.

– Ett under par känns väldigt mycket bättre än vad scorekortet säger. Varje hål och varje slag är en utmaning.

Bakom Holmqvist jagar bland andra Anna Nordqvist, fyra slag bakom.

– Det ösregnade och blåste extremt de fyra första hålen, och jag tror jag slog min trätrea 145 meter på fyran. Så det var extremt svårt. Det var nog de sämsta förhållandena jag spelat i, säger Nordqvist.

För hennes del kom dagens höjdpunkt på det ikoniska åttonde hålet; Postage Stamp.

– Jag trodde att jag slog ett bra slag, men vinden tog bollen och bollen stannade 20 meter från hål. Där slog jag en jättebra pitch som landade perfekt och gick i. Det var en otroligt bra birdie som hjälpte mig väldigt mycket.

– Det känns som att jag är i en bra position inför helgen.

