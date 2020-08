När tidernas sämsta president gav namn åt Harding Park

Historikerna ser honom som den värste amerikanske presidenten någonsin.

Men Warren G. Harding var i alla fall på rätt plats vid rätt tillfälle för att kopplas samman med en av USA:s bästa golfbanor – spelplatsen för årets PGA-mästerskap; Harding Park.

Republikanen från Ohio hade nästan utan någon budget över huvudtaget fått 60 procent av rösterna och tagit plats i Vita huset.

Warren G. Harding hade gjort det med en politik som efter första världskriget främst handlade om skattereduceringar och rasism.

1923 reste han landet runt i hopp om att bli omvald. Det var så han hamnade på den åttonde våningen i presidentsviten på Palace Hotel. Ett rum han inte skulle lämna levande.

Valet hade sammanfallit med golfens stigande popularitet i USA, något som inte minst märktes av i San Francisco och på de havsnära sanddynerna runt Lake Merced. Den legendariske arkitekten Alister MacKenzie kallade området ”det bästa för golf i Amerika” och privata golfklubbar som San Francisco Golf Club, California Golf Club of San Francisco och Lake Merced Golf Club ploppade upp med bara ett par hundra meters avstånd.

Mördad av hustrun?

Tanken var att golftokige president Warren G. Harding skulle besöka nybyggda Lake Merced Golf Club i stadens sydvästra hörn, bara en mil från den där sviten. Men så skulle aldrig bli fallet.

Det sägs att President Harding tidigare under resans gång blivit sjuk efter att ha ätit en dålig krabba, och det var efter att han klagat över magsmärtor som han och hustrun inkvarterades på Palace Hotel.

Presidenten ska ha varit på bättringsvägen och döden kommit plötsligt när tjänare hörde hustrun Florence skrik.

Den 3 augusti 1923 löd San Francisco Chronicles förstasida kort och gott: “HARDING DEAD”.

Först angavs dödsorsaken apoplexi, men ryktena viskar både om dålig vård och att hustrun ska ha förgiftat sin make som revansch för dennes utomäktenskapliga affärer. Presidenten hade nämligen minst ett barn med en okänd kvinna, något som inte oväntat gjort hustrun vansinnig.

Hur som helst bytte man namn på Lake Merced Golf Club till Harding Park för att hedra minnet av presidenten.

Ett rykte bättre än presidentens

Och klubbens rykte skulle snabbt komma att åldras bättre än presidentens.

Banan stod tidigt värd för de amerikanska amatörmästerskapen och stadsmästerskapet i San Francisco. Banan skulle också bli ett frekvent stopp för PGA-touren. Ken Venturi, Gary Player, Billy Casper, Gene Littler och Chi-Chi Rodriguez har alla vunnit på banan.

Men banan har alltid varit kommunal och minskad budget ledde under slutet av 1900-talet till förfall. När US Open 1998 avgjordes på grannbanan The Olympic Club användes Harding Park som parkeringsplats.

Men den pinsamheten skulle också bli räddningen. Den tidigare presidenten för det amerikanska golfförbundet, advokaten Sandy Tatum, gjorde allt i sin makt för att få till en förändring och 2003 öppnade en renoverad och ombyggd version av Harding Park, som San Franciscos medborgare än i dag kan spela för futtiga 64 dollar.

Trots att banan än i dag är kommunal har den sedan dess på nytt stått värd för stora tävlingar, bland annat WGC-tävlingen American Express Championship som vanns av ingen mindre än Tiger Woods och Presidents Cup.

Namnet Harding klingar bättre än på många år.

