Kan skriva historia – men kroppen stör Brooks Koepka

Han har vunnit de två senaste upplagorna och kan bli först sedan 1956 att nå en trippel.

Två rundor in i PGA-mästerskapen är Brooks Koepka återigen i slagläge – men han störs av en ansträngd höft.

– Jag oroar mig inte, säger Koepka.

Brooks Koepka.Foto: TT

Han spelar som bäst när det gäller som mest. Faktum är att Brooks Koepka – tvåfaldig segrare i både US Open och PGA-mästerskapen – vunnit fler majors än andra golftävlingar.

Och på Harding Park har han efter två rundor på nytt försatt sig i en bra position för att dra det längsta strået.

Men trots det är läget inte problemlöst för den 30-årige amerikanen.

Under fredagsrundan tvingades han tre gånger kliva ”utanför repen” för att få hjälp med sin vänstra höft.

Fick behandling tre gånger

Fysioterapeuten Marc Wahl manipulerade den tidigare världsettans höft.

Och det verkade hjälpa. Koepka gjorde birdie på det sista hålet, signerade scorekortet för 68 slag och ligger inför helgens avgörande bara två slag bakom ledaren Haotong Li.

– Jag är okej. Jag vaknade upp och höften var tight. Sedan gick jag till gymmet och det blev ännu värre. Efter det löste vi upp den en aning innan det blev värre igen när jag slog bollar på drivingrangen.

– Men det är inget att oroa sig över, vi fick den att mjukna upp igen.

Kan bli först sedan 1956

Om Koepka skulle dra det längsta strået och vinna helgens PGA-mästerskap skulle han bli den första att vinna en majortävling tre år i rad sedan Peter Thomson i British Open (1954-1956).

I PGA-mästerskapen har det inte skett sedan Walter Hagen lyckades 1924-1927.

– Jag är nöjd. Det känns som att jag skulle kunna ligga 10 under par halvvägs in i tävlingen. Jag har slagit många bra puttar, men de har bara inte trillat i ännu.

– Jag driver bollen bra, slår bra inspel och är överlag nöjd med vart mitt spel är just nu.

Koepka delar andraplatsen med Tommy Fleetwood, Jason Day, Daniel Berger, Justin Rose och Mike Lorenzo-Vera.

Alex Norén är bäste svensk på delad elfteplats. Både Henrik Stenson och Marcus Kinhult missade kvalgränsen.