KRÖNIKA: Generationsskifte och ny karta – tiden efter Tiger och Phil

Världskartan ritas om och golfen går igenom ett generationsskifte.

Stjärnor tacklar av – någon tar efter.

Samtidigt måste man förstå att spelet sannolikt aldrig igen får någon som Tiger Woods och Phil Mickelson.

För fem år sedan stod han, 22 år ung, ensam på Augusta Nationals drivingrange ovetandes om att han några timmar senare inte bara skulle vinna en grön kavaj. Han var orädd och redo att bli nästa fixstjärna.

Jordan Spieth vann ett par månader senare också US Open och 2017 även British Open. Han dominerade spelet, och många räknade med att han skulle fortsätta på den inslagna vägen.

Sedan började han fundera, tog det för allvarligt och efter första rundan av 2020 års PGA-mästerskap stod han på nytt kvar som siste man på övningsfältet. Men redan efter en runda var segerchansen och jakten på en career grand slam i stort sett redan borta också för den här gången. Jordan Spieth kändes mer vilsen än någonsin tidigare, och detta på en plats där han borde känna sig som hemma.

Bilden var talande. Inte en seger på tre år.

Även i världens kanske långsammaste spel svänger det snabbt; form och flyt kommer och går och just när du känner dig som mest oövervinnerlig då kommer motgången.

Förra veckan vann Justin Thomas 20 miljoner kronor och blev ny världsetta. Under första rundan av PGA-mästerskapen svarade han för en av golfens mest ökända missar och slog en socket (träffade bollen med skaftet).

Jag tror vi var många som kände igen oss.

Bolljäveln ligger stilla, vi hinner tänka några tankar för mycket och oftast går det åt helvete.

Två som trotsat tiden

Två herrar har dock outtröttligt trotsat detta, år efter år varit med i toppen och gång på gång fått tiden att stå still.

Trots att det blivit allt glesare mellan hårstråna på Tiger Woods hjässa, och Phil Mickelson gubbkomplex blivit allt tydligare, har duon bara fortsatt vrida tillbaka klockan. Ingen kan med handen på hjärtat säga att de räknade med att Woods skulle återuppstå från de döda och vinna US Masters i fjol och Phil the thrill är fortfarande lika underhållande att titta på.

Inte minst nu när han börjat med Top Gun-looken.

Men nog börjar det allt kännas som att tiden kommit i kapp.

För att skona en stel rygg har Woods bytt till en längre putter. Och Phil har fyllt 50, en ålder som kvalificerar honom för seniortouren.

Till viss grad kan duon som med både spel och karisma så ofta trollbundit oss fortfarande konkurrera. Men vara sig man vill det eller ej är deras tid är snart över.

För att hålla uppe och öka det allmänna intresset är golfen i desperat behov av att någon tar över.

Ritas golfkartan om?

Men sannolikt kommer vi aldrig att se något liknande igen. Att få en världsstjärna som Tiger Woods, Michael Jordan eller Wayne Gretzky är den bästa gåva en sport kan få. Det skjuter intresset i vädret och höjer nivån både på konkurrenter och kommande generationer.

I hela det här har Phil Mickelson varit för Tiger vad Robin var till Batman.

Flera spelare har potentialen att axla manteln.

Rory McIlroy har kanske den bästa Batman-effekten, men han har inte vunnit en major sedan 2014.

Bryson DeChambeau sticker också ut, gör sin grej och ser ut som en tungviktsboxare. Men kan han verkligen bli golfens ansikte?

Bad ass-snubben Brooks Koepka är cool, men är killen som bara presterar i majors nog sympatisk?

Efter två rundor av årets första major står det klart att en kines har segerchans. Som Kinas första majorvinnare skulle Haotong Li (-8 efter 36 hål) kunna förändra golfen för alltid.

Inte helt olikt Tiger Woods.

