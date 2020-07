KRÖNIKA: Från Allen Robertson till Tiger – The Open kommer aldrig sluta hänföra

Far och son. Det var under en match där Old och Young Tom Morris ställds mot bröderna Willie och Mungo Park som fadern mottog ett telegram. I detta kunde han läsa att Young Toms gravida hustru Margaret Drinnen kämpade sitt liv samband med födseln av parets första barn. Old Tom hemlighöll innehållet för sin son och i stället för att direkt bege sig hem till St Andrews spelade de klart matchen och vann. Efteråt skyndade de sig hem, men när de nådde St Andrews var det redan för sent, varken Margaret eller det nyfödda barnet klarade sig – och mindre än fyra månader senare dog också en försupen Young Tom, bara 24 år gammal.