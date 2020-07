BEKRÄFTAT: Inget Ryder Cup 2020 – då blir golffesten av

Det blir inget Ryder Cup i höst.

Beskedet kom via ett pressmeddelande på onsdagseftermiddagen.

– Vi kunde inte få de nödvändiga garantierna för att genomföra ett evenemang med tusentals åskådare, säger Seth Waugh, vd på PGA of America.

Europas kapten Padraig Harrington.Foto: Stella Pictures

Beslutet var väntat och efterfrågat av många spelare.

Bland annat hade världsettan Rory McIlroy gått ut och sagt att ett Ryder Cup utan publik för honom inte skulle kännas som ett riktigt Ryder Cup.

Dessutom hade staten Wisconsin redan beslutat att ställa in världens största tranbärsfestival, med lika stor förväntad publik som Ryder Cup, redan fattats. Festivalen skulle ha ägt rum bara dagar innan Ryder Cup.

Alla Ryder Cup skjuts fram

Kontentan blir att Ryder Cup på Whistling Straits i Wisconsin skjuts ett år fram i tiden. och istället spelas den 21-26 september 2021.

Som en konsekvens flyttas även amerikanernas Presidents Cup fram ett år och spelas därmed den 19-25 september 2022.

Effekten blir också att samtliga planerade Ryder Cup spelas ett år efter sitt ursprungsdatum. Detta innebär att Marco Simone Golf and Country Club i Rom först står värd 2023.

Så påverkas laguttagningen

Beslutet om att ställa in årets Ryder Cup togs på rekommendation från Centers for Disease Control and Prevention, den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten.

När de kommer till spelarna och laguttagningen behåller spelarna de poäng de spelat in så långt, men rankingen för att ta sig in fryses från dagens datum till den 1 januari 2021.

Kapten Padraig Harrington kommer fortsatt att ha tre kaptensval (wildcards).