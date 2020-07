Eslövs Ludvig Åberg drog det längsta strået när den svenska golftouren som första proffstour i Europa återstartade i helgen.

Efteråt hyllades talangen av elvafaldige Europatourvinnaren och tillika tävlingsvärden Robert Karlsson.

– Jag har en video på Ludvigs sving i min mobiltelefon, det min modellsving som jag tränar efter. Jag har lite att lära, säger Karlsson.

Foto: Göran Söderqvist

När Katrineholm Open hosted by Robert Karlsson gick av stapeln var det den första proffstävlingen i Europa sedan coronapandemin satte allt i pausläge.

Hela sju Europatourvinnare kom till start, däribland Robert Karlsson som förutom att vinna hela elva gånger på Europas högsta nivå också varit assisterande kapten i Ryder Cup.

Hämtade in tre slag underläge

Men det var en 20-årig student som skulle dra det längsta strået. Under den sista dagens spel hämtade Åberg in tre slag underläge och efter tre ronder slutade både Ludvig och AIK:s Mikael Lindberg på tio under par. Med birdie på första särspelshålet avgjorde Ludvig till sin fördel.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är jätteroligt och helt ofattbart, sa Ludvig när han tog emot bucklan.

Hyllades av Robert Karlsson

Inför tävlingen var det med rätta en hel del fokus på det starka och meriterade startfältet, Ludvig Åbergs namn nämndes då inte. Eslövssonen är fortfarande amatör och har inga proffsmeriter.

Men även om han var något av en skrällvinnaren var det långt ifrån en oerfaren herre Robert Karlsson räckte över bucklan till. I somras vann Åberg EM med det svenska herrlandslaget.

Vid prisceremonin passade även Robert Karlsson på att hylla supertalangen som till vardags spelar collegegolf på Texas Tech.

De båda tränas av Hans Larsson och tränaren har skickat videor på Ludvigs sving till Robert Karlsson – så att Karlsson fått något att eftersträva.

.

