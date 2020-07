Efter inställda bröllopet – Anna Nordqvists nya planer

I sommar skulle Anna Nordqvist både gifta sig och återta sin plats bland världens bästa golfare.

Men coronapandemin har satt stopp för Nordqvists drömmar.

– Hade någon sagt till mig i februari att vi inte skulle spela förrän i juli, då hade jag tagit en längre paus från golfen, säger hon och berättar om allt från fästmannens Hollywoodfrieri till när hon tävlade mot herrar.

Anna Nordqvist med bucklan efter Evian Championship – en av flera majortävlingar som ställts in i år.Foto: TT

På många sätt har coronapandemin skapat ovisshet och vakuum. Anna Nordqvists svenska väninnor hade bokat flygbiljetterna för att komma över. Möhippan var planerad och Anna skulle senare gifta sig med fästmannen Kevin McAlpine.

Men flighterna ställdes in och bröllopet sköts framåt i tiden.

– Jag har en sådan där liten bok man planerar i, men det var ju inte så kul att planera om man inte visste hur många som kunde komma, säger Anna innan hon minns tillbaka på Kevins frieri.

”Väldigt romantiskt”

Och det låter nästan som taget ur en amerikansk Hollywoodfilm; mitt i skidbacken och ner på ett knä.

– Det var väldigt romantiskt. Han gjorde det fint. Det hade precis snöat och det var en sådan där underbar dag i Colorado. Han gjorde det väldigt bra som inte tappade ringen i pudersnön.

Anna ser framemot bröllopet. Men för närvarande känns det långt borta. Arizona var till en början skonat från corona, men de senaste veckorna har antalet smittade skjutit i höjden och nu är staten ett av USA:s hårdast drabbade områden. Restriktionerna är hårda.

– Det är i stort sett bara när jag tränar golf som jag inte måste ha på munskyddet, förklarar Anna.

Hur är det att vara golfproffs i dessa ovissa tider?

– Vi har inte haft något bestämt datum kring när vi ska köra i gång igen, så det har varit svårt. Senast jag kunde tävla på damtouren var i februari och då hoppades man komma i gång igen i mars. Sedan sköts det till april och har bara fortsatt skjutas framåt. Nu på senaste tiden har det gått från början av juli till mitten av juli och till slutet av juli.

– Nu väntar vi fortfarande på om det blir British Open och Scottish Open.

Osäkert kring British Open

Anna berättar att hon inte alls är säker på om de två stortävlingarna på de brittiska öarna blir av. Hennes make är inte bara från Skottland, han är också caddie, och enligt Anna har han fått ”inside information”.

– De är fortfarande osäkra på om det går att genomföra.

Medan hon gick där och funderat på när LPGA-touren ska återuppta sitt tävlande genomfördes faktiskt lokala proffstävlingar i Arizona. Anna passade på att ställa upp i herrtävlingen Moon Valley Classic.

Ledde herrtävling

En inledande 64-runda innebar ledning efter första dagens spel.

– Jag spelade från herrarnas utslagsplats. Det var långt för mig och att skjuta åtta under par med de omständigheterna var jag till och med väldigt imponerad av själv. Det var en av mina absolut bästa ronder någonsin och det var nog många av killarna som var riktigt imponerade också.

– Jag spelade otroligt bra, inte minst eftersom jag inte slår lika långa utslag och därför hade mycket längre klubbor in mot green än vad de hade. Inför sista dagen så hade det spöregnat och jag tror att jag hade trätrea in mot par fyrorna hela fem gånger, så då blev det ännu tuffare. Men självklart var tävlingen riktigt bra för självförtroendet.



