Thorbjørn Olesen – skandalgolfarens uppgång och fall

Det var en flygning då han urinerade i mittgången och anklagades för sexuella trakasserier.

Nu är den femfaldige Europatourvinnaren Thorbjørn Olesen tillbaka på golfbanan efter en elva månader lång avstängning.

Men vem är egentligen skandalgolfaren Thorbjørn Olesen?

– Jag är så ledsen, det har varit skit, säger 30-åringen.

Han var i ropet och hade nyligen både inkasserat sin femte seger på Europatouren och spelat Ryder Cup när skandalen briserade den 29 juli i fjol.

Olesen hade precis som respartnern Ian Poulter spelat den penningstinna tävlingen WGC-FedEx St Jude Invitational i Memphis när de steg om bord på BA 222 från Nashville till London och flighten som skulle förändra allt.

LÄS MER: Lyxyachten ger paparazzis indikation om vart Tiger befinner sig

I förstaklass-avdelningen inmundigades det rejält med alkohol innan Olesen först kysste en flygvärdinna på både hand och bröst och sedan sexuellt ofredade en sovande passagerare. Därefter urinerade han i mittgången.

”Det var chockerande”

Enligt The Sund gjorde Ian Poulter vad han kunde för att lugna sin danske kollega, men det hela skulle ändå landa i en ännu ej avslutad rättslig process – och avstängning från all tävlingsgolf under de kommande elva månaderna.

En passagerare till The Sun:

– Det var chockerande, något som man kanske kan förvänta sig på ett budgetflyg men inte i förstaklass på British Airways.

Olesen som också anklagas också för våldsamt motstånd nekar skuld på samtliga punkter.

TOPP 100 på Instagram: Bästa banorna jag spelat

Dragplåster till Scandinavian Invitation

Faktum är att Olesen var ett tilltänkt dragplåster till den svenska Europatourtävlingen Scandinavian Invitation, som skulle spelas bara någon vecka senare på Hills Golf Club utanför Göteborg. Affischer med danskens ansikte hade tryckts upp och prydde öppna platser i staden.

– Det ska inte vara en enda där. Jag får ta tag i detta med en gång, sa tävlingschefen Claes Nilsson då.

Men frågan kvarstår. Hur kunde det gå så illa? Och vem är egentligen Thorbjørn Olesen?

Olesen är sedan ett tidigt skede i karriären bosatt i London. Samtidigt målar danska journalister ofta upp en bild av en både svårtillgänglig och svårförstådd bad boy.

Det är en sanning som inte riktigt matchar det nästan barnsliga leende man ser på presskonferenser när Olesen är ute och tävlar världen över.

– Han blev bränd av en journalist tidigt i karriären, och efter det var det inte längre samme Thorbjørn, säger en kollega innan han berättar en rad intressanta saker om dansken som 2009 gjorde sin Europatourdebut i svenska Scandinavian Masters på Barsebäck.

LÄS MER: Coronafall och återbud – touren riskerar att stänga igen

Bytte tilltalsnamn

Över en Faxi Kondi gjorde Børsen-journalisten Michael Solgaard intervjun med Olesen 2012.

Ingången var att den då 22-årige supertalangen var en av Danmarks yngsta mångmiljonärer.

Förutom sparande kom intervjun att handla om att våga sticka ut – och att byta namn. Danskens riktiga namn är nämligen Jacob Thorbjørn Olesen, med Jacob som tilltalsnamn.

– På touren är det roligare att heta Thorbjørn än Jacob. Jacob är för vanligt och Thorbjørn ger lite mer att snacka om. Mina föräldrar och bröder kallar mig fortfarande för Jacob.

Ofta leendes och med ett par skämt i rockärmen (som här under Ryder Cup 2018) uppskattas Thorbjörn Olesen ofta av pressen – i alla fall den internationella…Foto: AP

Redan då hamnade 30-åringen på listor över Danmarks bäst betalda idrottsmän – något han inte var sen med att visa upp.

– Mina Shambala-diamanter med guld och diamanter är feta, jag behåller det minsta av dem på när jag spelar.

– Det är så klart fett att tjäna pengar, men jag pratar inte gärna om det.

Vid den tiden hade Olesen precis lämnat föräldrahemmet i det typiska medelklasskvarteren i Værløse för att bli professionell spelare med hela världen som hemvist.

– Jag var tvungen att övertala dem. De tyckte att jag skulle skaffa mig en utbildning först men jag insisterade på att möjligheten att bli proffs var en stor chans och jag tror vi fattade rätt beslut.

”Det har varit för jobbigt…”

Och nog var det så. Fem segrar och över 110 miljoner inspelade kronor på Europatouren talar sitt tydliga språk.

Men steg kändisskapet honom åt huvudet?

Vid ett pressmöte i samband med den gångna veckans Jyske Bank Danish PGA Championship talade Olesen för första gången på länge med den danska pressen.

– Jag är väldigt ledsen kring vad som skett och vill gärna be om ursäkt till alla de danskar som stöttat mig under så många år.

I onsdags redogjorde Olesens advokat Paul Morris för Ritzau att danskens rättssak först blir avgjord den 6 december 2021.

– Jag vet inte så mycket mer, men hoppas så klart jag får spela på Europatouren igen innan dess. Jag har knappt spelat alls i år, förmodligen har jag inte spelat mindre sedan jag började med golfen. Men det har bara varit för jobbigt, avslutar Olesen.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger