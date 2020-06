Jakten på svar om Tiger – då startar han säsongen

PGA-touren är tillbaka och de allra flesta av storstjärnorna med den.

Men var är Tiger Woods? Och när gör tidernas bästa comeback efter coronakrisen?

Det är frågan alla ställer sig.

– Jag trodde han skulle komma tillbaka tidigare, säger experten och flerfaldige tourvinnaren Justin Leonard.

Paparazzis och autografjägare hoppas Tigers lyxyacht ska ge en indikation om var han spelar.Foto: AP

Istället för att pegga upp tillsammans med kollegerna har Tiger de senaste veckorna setts spela golf tillsammans med sin son Charlie, bland annat på exklusiva Frederica Golf Club på St. Simon’s Island.

En hobbygolfare lyckades fånga det hela på mobilen och videon blev snabbt en succé på sociala medier.

Det är en av få glimtar vi fått av den mytomspunne superstjärnan de senaste veckorna. De enda nyheterna om Woods de senaste veckorna är egentligen att HBO är i bruk med att producera en dokumentär om hans liv – en dokumentär som väntas nå tv-apparaterna lagom till US Masters i november.

Lyxbåten kan ge svaren

Sedan proffsgolfen återupptogs har det i stället spekulerats i när Tiger Woods säsong också ska återstarta, och medan kollegerna för några veckor sedan spelade sin första tävling på Colonial så ryktades det om att Woods lyxyacht lämnat hamnen i Palm Beach för att röra sig norrut.

Att följa yachter har blivit allt vanligare i USA, autografjägare och paparazzifotografer kan på det viset få en indikation på när de härnäst kan få syn på superstjärnorna.

Tigers segervrål under US Masters i fjol.Foto: TT

Så när Woods manövrerade sin 155-footare (en trevåningsbåt värd över 200 miljoner) upp längs kusten var det många som räknade med att han skulle spela förra veckans tävling på Harbor Town Golf Links, bara en timme eller två länge upp längs den amerikanska östkusten.

”Sett fantastiskt bra ut”

Men någon tävling blev det inte för Woods – i stället kretsade golfrubrikerna kring coronafall på PGA-touren sedan både Nick Watney och Cameron Champ testat positivt för viruset.

Inför Travelers Championship lämnade tidigare världsettan Brooks Koepka och 2010 års US Open-vinnare Greame McDowell båda återbud sedan deras caddies också de testat positivt och föregående veckas vinnare Webb Simpson reste hem då han hade en familjemedlem som smittats.

Samtidigt som detta pågick startade Tiger Woods en auktion där han sålde en signerad golfbag – pengarna skulle gå till välgörande ändamål, och även om det inte på något sätt gick emot tourens policy var auktionen på något vis signifikativ för Woods särställning.

– Jag trodde han skulle spela tidigare, för att veta var han står inför de stora tävlingarna säger Golf Channels expert, den 12-faldige tourvinnaren Justin Leonard.

– Jag tror inte vi kommer se honom innan Memorial, eller veckan innan då de tävlar på samma bana. Tiger tycker om att besöka samma platser. Det lilla vi sett av honom från vintern till nu har sett fantastiskt bra ut, tillägger Leonard.

Sätter sin egen agenda

Under pågående PGA Tour-säsong har Woods bara spelat tre tävlingar. Det är färre än alla andra spelare topp 200 på tourens ranking.

Han vann Zozo Championship i Japan och har i och med Hero World Challenge, Presidents Cup och The Match II spelat lika många uppvisningsmatcher som vanliga tourtävlingar.

Samtidigt har han stått över de båda stortävlingarna The Players och Arnold Palmer Invitational.

Slutsatsen blir att Woods sätter sin egen agenda.

Och när det kommer till coronaviruset så avvaktar han läget och låter andra begå misstagen.

Sannolikt ser vi Woods på PGA-touren först om ett par veckor på Muirfield Village i Ohio.

Lyxyachten kommer av naturliga skäl inte att ta sig dit, men Woods lär göra det för att förbereda sig för Jack Nicklaus tävling The Memorial.

Men bara om han känner att förutsättningarna är de rätta.

