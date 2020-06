Adam Scott skeptisk inför omstarten: ”Jag blev förvånad”

PGA-touren förbereder sig för att dra igång igen den 11 juni.

Men bara veckor innan den först tävlingen riktar stjärnan Adam Scott kritik mot tourens planer.

– Jag blev förvånad, säger den australiensiske US Masters-vinnaren.

Flera av de stora europeiska stjärnorna, däribland Lee Westwood och Tommy Fleetwood, har meddelat att de sannolikt inte kommer att spela de första tävlingarna när PGA-touren startar igen om tio dagar.

Nu säger även Adam Scott – som vann US Masters 2013 och har ytterligare 13 PGA-tour-titlar i bagaget – att han inte är nöjd med den säkerhetsplan touren offentliggjorde för ett par veckor sedan. Därför kommer han inte att spela någon av de sex första tävlingarna och därefter fatta beslut om fortsättningen.

– Tourens säkerhetsapparat är ganska genomtänkt, men min första reaktion var fortfarande att jag blev förvånad över att de inte var noggrannare. Vad som oroar mig är dialogen och att touren förväntar sig göra tester och få resultat på en-två timmar. Allt sådant där måste finnas innan man kan köra igång.

”Skulle vara väldigt irriterande”

Scott känner sig också obekväm med det faktum att touren endast kommer att testa spelare, caddies och domare men sedan bara ta tempen och utfråga övriga på tävlingarna.

– En person som inte visar symptom skulle kunna vara verksam runt banan. Om de smittar mig ute på banan och jag blir diskvalificerad måste jag sitta isolerad i staden vi spelat i under två veckor. Det skulle vara väldigt irriterande.

Spelare och caddies kommer att testas för COVID-19 innan de beger sig till tävlingen och sedan ytterligare en gång när de anländer till evenemanget. De har därefter fått instruktioner om att hålla avstånd till varandra (social distansering) under tävlingarna. De kommer dessutom bo på ett isolerat hotell där de även testas löpande under tävlingsveckan.

Ledaren kan diskvalificeras

Om symptom, som exempelvis feber eller hosta, upptäcks isoleras spelaren från övriga tävlande.

Testar en spelare positivt under tävlingsveckan eskorteras han omedelbart till sjukhus och får en prissumma motsvarande sistaplatsen – detta gäller oavsett spelarens placering i tävlingen, en tuff regel som exempelvis gör att ledaren skulle kunna smittas och se sitt fina spel belönas med en sistaplats och tio dagar i karantän.

Som en del i säkerhetsapparaten för att undvika ett sådant scenario har också touren chartrat ett flygplan som ska ta spelarna från tävling till tävling.

Touren ”rekommenderar starkt” att spelare och caddies använder sig av planet som tar 170 passagerare. Men det kan bli trångt. Varje vecka tävlar runt 150 spelare. Ska alla caddies med får de alltså inte plats.

Först till kvarn gäller.