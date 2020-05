En av dem har precis tagit examen och vill ge sig ut för att erövra proffstourerna.

Den andra berättar om extrajobbet som håller drömmarna vid liv.

– Just nu är det som ett åskavbrott som man inte vet om det kommer sluta, säger Linda Lundqvist när hon och My Leander gästar podcasten Martin Möter.

Linda och My.Foto: Privat

Vi träffas på Ljunghusens Golfklubb, en bana som ofta rankas bland Sveriges 15 bästa.

Men egentligen vill ingen av oss vara där. My Leander är proffs sedan tre år tillbaka och vill inget hellre än att ge sig ut på touren, utvecklas och tampas med de bästa i världen.

– Att åka med kompisarna till stranden eller att fixa lite i trädgården med föräldrarna, det är något jag aldrig har gjort. Det är något man aldrig får möjlighet till som professionell golfare, så på ett sätt är det skönt men det är klart att det kliar i fingrarna.

Långt från glitter och glamour

My jagar fortfarande sin första seger på Europatouren och precis som Linda Lundqvist, som nyligen tagit sin examen från Augusta University, väntar hon på det stora genombrottet.

Det är en fas i karriären långt ifrån den glitter och glamour som ofta målas upp kring storstjärnor som Henrik Stenson eller Annika Sörenstam.

Det är en fas som ofta är ensam och där man måste förlita sig på sponsorer för att håla verksamheten ekonomiskt flytande. På Europatouren för damer krävs det inte sällan en topp 10-placering för att gå runt.

Är det värt det?

– Jag har spelat golf i hela mitt liv och tävlat sedan jag var tolv, så jag har nästan aldrig tänkt på den andra delen, att välja vännerna, säger Linda och fortsätter:

– Jag har ju haft kompisar jag kan träna golf med, men sedan har jag inte haft så mycket vänner utanför golfen. Golfen har hela tiden varit mitt liv.

Under coronapandemin har i stort sett all tävlingsgolf försatts i pausläge och många av proffsen står för närvarande utan inkomst. Igen; detta kanske inte spelar så stor roll för en Henrik Stenson. Men spelare som än så länge bara drömmer om toppen så är verkligheten en annan.

”Spelar för hela staden”

För My Leanders del har hon parallellt med spelarkarriären jobbat med att hjälpa golfare med drömmar snarlika hennes egna att hitta passande amerikanska universitet. Lönen har blivit en räddning.

– Det är många av mina kompisar som har det tufft just nu. Jag jobbar procentuellt mer på mitt ”vanliga” jobb nu.

Just det där med college känner både Linda och My har härdat dem och försett dem med de perfekta verktygen inför vad som komma ska. Under de fyra åren i USA sänkte de båda sin snittscore med nästan sju slag.

– För mig handlade det mycket om att hantera pressen. I Augusta spelade man för sig själv, alla hemma och skolan. Men vi spelade för hela staden. När jag gick ut och åt så var det folk som kände igen mig. Det gjorde att jag verkligen kände ”nu jäklar” när jag skulle tävla.

