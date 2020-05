OFFICIELLT: PGA-touren kommer övervaka åskådare

När proffsgoflen drar igång igen kommer PGA-touren att övervaka åskådarna.

Efter omstarten är tanken att åskådarna ska bära chip.

På detta vis kan touren kontrollera att de håller avstånd till varandra och på så vis inte sprider coronaviruset.

Henrik Stenson är en av alla stjärnor som till vardags spelar på PGA-touren. På stora bilden puttar Tommy Fleetwood under Ryder Cup 2018.Foto: TT

Det är under Jack Nicklaus tävling The Memorial, i Ohio den 16-19 juli, som åskådare för första gången sedan The Players Championship kommer att välkomnas tillbaka till PGA-touren.

Enligt ett telegram från TT ska arrangören tack vare chippet säkerställa att åskådarna inte samlas på olika delar av golfbanan. Detta gör att de även kan skingra publiken om så behövs.

– Vi kommer att använda tekniken för att säkerställa att vi skyddar alla runt omkring oss, skyddar folk inne på området och ser till att vi noga övervakar och ordnar en tävling som alla kan känna sig trygga med, säger tävlingsledaren Dan Sullivan.

Kan spela utan publik

Även andra åtgärder kommer att vidtas, bland annat kan det bli aktuellt med munskydd för volontärer och personal. Antalet åskådare på banan kommer dessutom att begränsas och deras kroppstemperatur kommer att kontrolleras innan de släpps in på området.

TT skriver fortsatt att det finns en oro kring att stora folksamlingar skulle kunna hjälpa viruset att få ny kraft. I dagsläget är det därför inte helt klart om publik ens kommer att kunna närvara.

PGA-touren har varit på paus sedan mars, men hoppas kunna dra igång igen den 11 juni i Fort Worth, Texas – då utan publik. Därmed är planen att spela fem tävlingar innan The Memorial.

