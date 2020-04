BESKEDET: Då börjar PGA Tour-säsongen – dubbla tävlingar på Europatouren

PGA-touren planerar att återuppta säsongen den 11–14 juni i Texas.

Åtminstone de fyra första tävlingarna spelas utan publik.

Samtidigt kommer uppgifter om att det kan spelas flera tävlingar varje vecka när Europatouren drar igång.

Foto: TT

Coronaviruset (COVID-19) har skapat tumultartade tider för alla, och världens golftourer är inget undantag. Men kanske kan man börja skymta ljuset i tunneln.

PGA-touren presenterade i alla fall nyheten att spelet ska återupptas i juni, men att åtminstone de fyra första tävlingarna ska spelas utan publik.

Den första tävlingen i det omgjorda tävlingsschemat avgörs preliminärt i Fort Worth, Texas, 11–14 juni. Schemat kommer totalt innehålla 13 tävlingar i sommar innan toursäsongen 2019–20 traditionsenligt ska avslutas på East Lake i Atlanta, Georgia. Denna tävling har bara förskjutits ett par veckor i tiden.

LÄS MER: Knäcktes av Seves fusk – nu siktar Magnus åter mot toppen

Senare under hösten, formellt under nästa säsong, väntas de uppskjutna majortävlingarna US Open och US Masters kunna spelas. Ryder Cup behåller som det ser ut just nu sitt ursprungsdatum 22-27 september.

Nya tider på Europatouren

PGA-touren skriver i ett offentligt uttalande att tävlandet bara återupptas om hälsomyndigheter anser att det är säkert att göra så. USA är för närvarande satt under stränga karantänsregler och 28 300 amerikaner har hittills avlidit till följd av covid-19.

Ännu har Europatouren inte kommit med några officiella uttalanden om höstsäsongen. Men det viskas om stora förändringar. Engelska The Telegraph rapporterar att touren skickat ett meddelande till sina spelare där VD Keith Pelley varnar för grundläggande förändringar.

LÄS MER: British Open inställt – så blir nya majorschemat

Bland annat kan spelarna räkna med väsentligt lägre prissummor, mindre arrangemang runt tävlingarna och ett ihoptryckt schema med flera tävlingar varje vecka.

The Telegraph har lagt vantarna på meddelandet och citerat följande:

”Vår tour har vuxit ordentligt de senaste åren när det kommer till prispengar, spelmöjligheter och tävlingarnas generella standard. Det har också våra tv-sändningar. Coronavirusets spridning har stoppat denna fina utveckling och har tvingat oss att omvärdera en rad delar av vår produkt.

Ni ska därför vara beredda flera förändringar den dag vi återupptar spelet, och mycket kommer att se annorlunda ut jämfört med vad vi vant oss vid.

Spelarlounger och servicebilar kommer säkerligen se annorlunda ut, om de överhuvudtaget kommer finnas”.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger