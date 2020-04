För ett år sedan trotsade Tiger Woods fysikens lagar när han vann US Masters.

Han hade både gått igenom fyra ryggoperationer och privatlivet hade granskats med lupp i alla världens medier.

Nu ett år efter bragdsegern lyfter han fram firandet med familjen som det starkaste minnet.

US Masters skulle ha avgjorts under söndagen, men ställds in på grund av den rådande coronapandemin.

Ett år efter Tiger Woods seger – och vad som många anses vara idrottshistoriens största comeback – fick golfikonen i en intervju med den amerikanska tv-kanalen CBS chans att minnas tillbaka på bragden.

Firandet med barnen

När Woods berättar om sina minnen är det framförallt kramkalaset och de vilda glädjescenerna som utspelade sig bakom 18:e green som sticker ut.

Det hade gått 22 år sedan Woods efter sin första Masters-titel kramades om av sin far till att han själv fick krama om sin son Charlie.

– Det är overkligt när jag tänker tillbaka på det. Att se min son Charlie komma springandes mot mig med öppna armar…

Masters har under den gångna veckan lagt ut några av de mest ikoniska finalrundorna på sin YouTube-kanal, rundor man också kunnat se på CBS och CMore (som har rättigheterna till tävlingen i Sverige).

I intervjun i samband med sändningen berättar Woods att familjen flög in för att se sistarundan, men att så fort de landat stängde av telefonen för att kunna fokusera på avgörandet.

– Så när jag såg dem efter 18:e green då bara sköljde känslorna över mig och jag började gråta. Charlie kramade mig hårdare och hårdare. När jag kramade om min mamma så klappade hon mig om ryggen och berättade hur stolt hon var över mig och hur stolt min pappa hade varit.

Mamma har alltid varit där

Dottern Sam tycker inte om att vara i strålkastarljuset:

– När vi kramades vände jag bort hennes ansikte från kamerorna och såg till att hon var skyddad. Jag sa ”jag älskar dig” och kände hur hon kramade mig hårdare. Hon behövde inte säga något.

Mamma Kultida och flickvännen Erica Herman var också där.

– Att genom bra och dåliga tider alltid ha min mamma där är speciellt. Folk minns alltid min kram med pappa 1997, men min mamma var också där och hon är här nu också, 22 år senare med samma kram.

Inte längre YouTube-golfaren

Charlie och Sam hade också varit på plats när British Open avgjorts på skotska Carnoustie ett halvår tidigare. När bara nio hål återstod av tävlingen hade Woods försatt sig i ett ypperligt läge för att vinna tävlingen. Men istället för att redan då fullborda den otroliga comebacken vann Francesco Molinari Italiens första majortitel någonsin.

– Då fick jag en hårdare kram än någonsin tidigare av dem. De visste att jag var i spillror. Nu ett halvår senare fick de se mig vinna, och det råkade vara Masters, och en major vilket jag inte hade vunnit under deras livstid.

Även Masters blev en duell mellan Molinari och Woods. Men denna gång gick amerikanen segrande ur striden.

– För mina barn har jag alltid varit YouTube-golfare som inte spelade längre. Nu fick de äntligen chansen att uppleva det på riktigt, avslutar Woods.

