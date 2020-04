Nicklaus: ”Masters i november gynnar Rory”

I dag skulle US Masters gått av stapeln.

Istället är tävlingen planerad till 12-15 november. Ett datum som spelar världsettan Rory McIlroy i händerna.

– Det ger honom en fördel, säger sexfaldige vinnaren Jack Nicklaus.

Foto: TT

LÄS MER: Så är det att spela Augusta National – min runda på Masters-banan

Årets höjdpunker inom golfvärlden har fått nya datum. British Open spelas inte 2020.

Men PGA-mästerskapen avgörs i augusti, US Open i september och US Masters som skulle avgjorts som i går kommer att ta plats först i november.

Givetvis är detta förutsatt att man då fått coronapandemin under kontroll.

Detta är ett schema som världens genom tidernas bäste majorgolfare Jack Nicklaus tror kommer passa världsettan Rory McIlroy perfekt.

– Han tenderar att spela bättre på hösten, menar Nicklaus.

Trodde tävlingen skulle ställas in

Jack Nicklaus har vunnit hela sex Masters-kavajer, en mer än tvåan på listan Tiger Woods. Eftersom alla tidigare mästare varje år bjuds in till veckan på Augusta National har han vant sig vid att i april göra entré via den så kända gatan Magnolia Lane.

Men så blir det alltså inte i år och i stället kan vi för första gången få bevittna ett Augusta National i höstskrud.

– Jag trodde faktiskt inte att Masters skulle spelas alls i år. Men självklart är ett datum i november bättre än att tävlingen ställs in, berättar Jack för Golf Channel.

LÄS MER: 18 saker du inte visste om Augusta och US Masters

Till den amerikanska tv-kanalen säger legendaren – som fått smeknamnet ”the golden bear” – att han förväntar sig att banan kommer att spelas lite annorlunda än vad vi vant oss vid de senaste åren.

Den extremt varma sommaren i den amerikanska södern har stort inflytande.

– Om de inte bestämmer sig för att vänta till efter tävlingen så kommer de ha bytt gräs och färger och spelytor blir annorlunda. Vi kommer inte heller se de klassiska blommorna. Men greenerna kommer vara bra och det kommer bli ett fint Masters.

”Ger honom fördel”

Men det är inte bara banan som kommer att vara annorlunda. Nytt datum ger nya förutsättningar också för spelares form. För Rory McIlroy skulle det kunna betyda en bättre chans än någonsin tidigare att vinna den enda majortävlingen i vilken han ännu inte lyckats dra det längsta strået.

– Han spelar inte bara bra på hösten. Han har vunnit Tour Championship två gånger, en tävling som spelas på hösten i Atlanta (tre timmars bilfärd från Augusta). Förhållandena där är väldigt lika vad vi kan vänta oss att se i årets Masters. Så det nya schemat kommer att ge Rory en fördel, säger Nicklaus.

Det är sjätte gången som Rory ges chansen att fullborda sin grand slam på Augusta National. I fyra av sina fem första försök slutade han bland de tio bästa

Kanske kan schemaändringen vara det där lilla sista som hjälper världsettan ta det sista steget.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger