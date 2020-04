BEKRÄFTAT: Scandinavian Mixed ställs in

Tävlingen Scandinavian Mixed skulle bli den första av sitt slag.

Tidernas två största svenska stjärnor skulle stå som värdpar.

Nu ställs den in.

Annika Sörenstam och Henrik Stenson skulle stått värdar för en historisk tävling.Foto: Sven Lindvall och TT

LÄS MER: ”Tävlingen har fått otroligt stort genomslag”

Europatouren bekräftade på måndagen att Trophée Hassan II skjuts upp och Scandinavian Mixed hosted by Henrik and Annika ställs in med anledning av Coronavirusets (COVID-19) spridning.

Även Lalla Meryem Cup (som precis somTrophée Hassan II spelas i Marocko) på Ladies European Tour skjuts upp.

”Kommer fortsätta följa…”

För svensk del skulle Scandinavian Mixed ha spelats den 11-14 juni och blivit den första tävlingen på touren där kvinnor och män spelade på samma bana för samma trofé och för samma prispengar.

Årets tävling skjuts inte upp utan ställs in helt och kommer därför först att äga rum 2021.

Europatourens vd Keith Pelley om den rådande situationen.

– Vi kommer att fortsätta följa den globala situationen i relation till coronaviruset och utvärdera virusets påverkan på alla våra tävlingar, med samhällets välmående som vår absoluta prioritet.

Alexandra Armas, vd på Ladies European Tour:

– Vi är djupt tacksamma för det otroliga stöd och flexibilitet som våra partners har visat vid denna utmanande tid och vill tacka Hassan II Trophy Association och European Tour för deras oöverträffade åtagande att arbeta tillsammans. När vi övervakar den globala situationen med avseende på Covid-19 fortsätter vi att tillönska hälsa och säkerhet för hela golfsamhället.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger