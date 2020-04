Det råder totalt tävlingsstopp i Golfsverige.

Coronapandemin ledde till ett beslut från Svenska Golfförbundet som meddelades den 3 april.

All tävlingsverksamhet i Golfsverige ställs in under april, maj och juni.

Foto: Bildbyrån

Sverige har i mångt och mycket inom golfen – precis som i övriga samhället – valt en något liberalare linje än de flesta andra länder i Europa.

Till skillnad från granländerna Danmark och Norge (som häromdagen öppnade banorna på nytt) har svenska golfare kunna spela på i stort sett som vanligt.

All tävlingsverksamhet ställs in

Tidigare har personer som tillhört riskgrupper för att bli smittade eller är födda 1950 eller tidigare stoppats från tävlingsspel. Men nu blir det alltså ändring för alla. All tävlingsverksamhet ställs in under tre månaders tid.

Inga tävlingar där förbundet står som värd spelas fram till den 30 juni. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

Golfförbundet utfärdar även en så kallad ”skarp rekommendation” där man ber svenska golfklubbar skjuta upp all tävlingsverksamhet tillsvidare.

Okej med sällskapsspel

Så här skriver förbundet på sin hemsida:

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Med andra ord går det alltså även fortsättningsvis bra att spela en runda med kompisen, men inte tävlingar där många människor samlas.

Sedan tidigare har klubbarna uppmanats till god hygien och att undvika att så kallade samlingsplatser uppstår eller blir består.

