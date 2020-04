BESKEDET: British Open kan skjutas upp

British Open är planerat till den 16-19 juli.

Men tävlingen riskerar att ställas in.

Det berättade The Royal & Ancient via ett pressmeddelande på torsdagen.

Henrik Stenson efter sin segerputt i British Open på Royal Troon 2016.Foto: TT

Det 149:e The Open Championship skulle äga rum på Royal & St George´s i engelska Kent i juli månad.

Men exakt vad som kommer att ske med årets upplaga av klassikertävlingen är i skrivande stund oklart.

”Jobbar för att lösa frågan”

The Royal & Ancients vd Martin Slumbers:

– Vi ser fortsatt över våra möjligheter gällande årets The Open, inklusive att skjuta upp tävlingen. På grund av externa faktorer tar det tid att komma till en slutsats. Vi är väl medvetna om vikten av att ge tydliga riktlinjer till både fans, spelare och alla andra involverade i evenemanget. Vi jobbar för att lösa frågan så snart som möjligt.

Fortsatt berättar Slumbers att nya uppdateringar så snart som möjligt.

Sedan tidigare har både US Masters och PGA-mästerskapen skjutits upp.

