US Masters i oktober och British Open inför tomma läktare.

Det är en verklighet som kommer allt närmre när en golfvärld knockad av corona lägger om schemat.

– Jag tycker det skulle vara ganska häftigt med Masters i oktober, säger Rory McIlroy.

Rory och Tiger.Foto: TT

LÄS MER: PGA-mästerskapen skjuts upp – Ryder Cup i riskzonen

Enligt både Expressens källor och rykten i Augusta förbereds det för ett US Masters i oktober. Samtidigt har PGA-mästerskapen skjutits upp med förhoppning om att i stället spela under sommaren och The Royal & Ancient gör sig redo för ett British Open utan publik.

Med andra ord är inget som det brukar i golfvärlden.

Sedan starten på 30-talet har US Masters spelats i april, bara vid tre tillfällen har tävlingen ställts in, och då har det handlat om första och andra världskriget. Bortsett från under dessa världskrig har PGA-mästerskapen spelats varje år sedan 1916 och British Open (planerat till juli) har aldrig tidigare spelats inför tomma läktare.

Förbereder Augusta

Det är ännu oklart om tävlingarna kommer att genomföras. Men trots det mörker coronaviruset (COVID-19) medfört börjar man nu skönja hopp, och i Augusta har skolor kontaktats för att förlänga höstloven, detta då golfklubben vill möjliggöra för den lokala befolkningen att resa bort och på så vis kunna hyra ut sina bostäder och tjäna stora pengar.

Världsettan Rory McIlroy vågar blicka framåt och har uttalat sig om ett möjligt Masters i oktober.

Nordirländaren i en intervju med PGA Tour Radio:

– Jag tycker det skulle vara ganska häftigt med Masters i oktober. Allt skulle se annorlunda ut jämfört med hur det brukar vara i Augusta. Jag är säker på att det finns en chans att Masters spelas 2020. Och att det skulle ske i höst är så klart möjligt. Jag är säker på att klubben kan se till att det sker, säger McIlroy.

Inga beslut har tagits angående när och hur golfens majors kommer spelas. Men om de överhuvudtaget spelas 2020 går det att slå fast att höstschemat kommer bli både intressant och fullspäckat.

”September är långt bort”

Enligt uppgifter till The Telegraph överväger man att flytta Ryder Cup ett år fram i tiden, görs inte detta finns en möjlighet att Ryder Cup spelas den sista helgen i september och att US Masters sedan spelas direkt efterföljande helg.

Europas Ryder Cup-kapten Padraig Harrington:

– September är långt bort. Som det ser ut just nu har Ryder Cup inte flyttats. Att det skulle flyttas är bara påhittat.

Med detta sagt kan det alltså bli så att fyra herrmajors plus Ryder Cup spelas under årets andra hälft.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger