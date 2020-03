KLART: PGA-mästerskapen skjuts upp – Ryder Cup i farozonen

PGA-mästerskapen skulle spelats på Harding Park i San Francisco den 10-13 maj har skjutits upp.

Ambitionen är att spela tävlingen senare under sommaren.

Nu kommer även uppgifter om att Ryder Cup väntar samma öde.

Henrik Stenson och Justin Rose under Ryder Cup. Brooks Koepka efter segern i PGA-mästerskapen.Foto: TT

Coronaviruset (COVID-19) lämnar stora avtryck i idrottsvärlden. Golfen är inget undantag.

I helgen kom beskedet att US Masters skjuts upp, och nu står det även klart att samma beslut tagits för PGA-mästerskapen.

PGA-mästerskapen har spelats varje år sedan 1916 med undantag för 1917-1918 då det ställdes in på grund av första världskriget och 1943 (andra världskriget).

Beskedet var föga överraskande då PGA-touren valt att ställa in samtliga tävlingar fram till majorn.

Även Ryder Cup i farozonen

Under onsdagseftermiddagen skrev sedan The Telegraph att Ryder Cup väntas skjutas upp ett år. Tävlingen – matchen mellan Europa och USA är golfvärldens största evenemang – skulle spelas på Whistling Straits sista veckan i september. Men under de rådande förutsättningarna är PGA of America och Europatouren som tillsammans arrangerar matchen redo att fatta beslutet att för första gången sedan terrorattentatet USA den 9 september, 2001, flytta fram matchen ett år i tiden.

British Open utan publik?

Besked kring de övriga två majortävlingarna – US Open och British Open – har ännu inte kommit.

Enligt uppgift till The Telegraph överväger arrangören kunna genomföra British Open utan publik.

Att man behåller spelplatsen Royal St George´s till nästa år är i alla fall inte sannolikt.

Detta för att man redan investerat så mycket pengar i nästa års tävling, då man firar tävlingens 150-årsjubileum på Old Course i St Andrews.

