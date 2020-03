KLART: US Masters ställs in

US Masters ställs in tills vidare.

Det meddelade Augusta National via ett pressmeddelande under fredagseftermiddagen, svensk tid.

”Coronavirusets utveckling har lett oss till ett beslut som kommer att göra många besvikna”, skriver klubbens ordförande Fred Ridley.

Foto: TT

LÄS MER: Efter McIlroys kritik – The Players ställs in

Onsdagen den 4 mars meddelade Augusta National att man trots utvecklingen av COVID-19 planerade att arrangera årets US Masters.

Nu har beslutet reviderats – och tävlingen skjuts upp för första gången sedan Andra världskriget (1943-1945 spelade man inte).

Anledningen är utvecklingen över de senaste veckorna. Man följer således flera andra idrottsevenemang och skjuter upp tävlingen.

”Jag är övertygad om att vi med de givna omständigheterna tar fattat rätt beslut”, skriver Fred Ridley, ordförande på Augusta National Golf Club.

”Med tanke på den senaste informationen och experternas analyser så har vi bestämt oss för att skjuta upp Masters-tävlingen, The Augusta National Women’s Amateur och juniortävlingen Drive, Chip and Putt. Hälsan för de som jobbar under tävlingen och Augustas medborgare ledde fram till beslutet”.

Många golftävlingar ställs in

Ordföranden låter också meddela att det är golfklubbens förhoppning att arrangera hela evenemanget vid en senare tidpunkt i år. Enligt ryktet i Augusta skulle detta kunna vara i oktober månad.

Under torsdagen ställdes The Players Championship in precis som ytterligare tre tävlingar. Damtouren hade då redan fattat beslut om att ställa in en rad tävlingar, däribland årets första dammajor ANA Inspiration.

LÄS MER: Följ Expressens live-rapportering om coronaviruset





Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger