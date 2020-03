The Players fortgår enligt schema – men nu står det klart att årets första majortävling skjuts upp.

ANA Inspiration, damernas första majortävling, kommer med anledning av coronavirusets framfart att skjutas på framtiden.

”I dag informerade LPGA sina spelare i förhoppning av att minimera smittspridningen av COVID-19”, skriver touren i ett pressmeddelande.

Tiger Woods och Jin Young Ko vann årets första majors för herrar respektive damer 2019 – frågan är om någon av dem får chansen att försvara sina titlar.Foto: TT

Det var många som höjde på ögonbrynen när den amerikanska herrtouren meddelade att tävlingarna kommer fortlöpa enligt schema.

Visserligen stoppas publiken från att komma till golfbanorna, men planen är att låta spelarna fortsätta tävla med undantag för Corales Puntacana resort and club Championship.

Beskedet mottogs olika och bland annat valde CT Pan att dra sig ur veckans stortävling The Players med hänvisning till sin familjs säkerhet.

LÄS MER: Nya beskedet – The Players spelas utan publik

”Smärtar att se krisen…”

LPGA-touren å sin sida har valt att gå en annan väg än herrarna.

I ett pressmeddelande sent på torsdagskvällen svensk tid berättade man att de tre kommande tävlingarna, inklusive årets första major ANA Inspiration, skjuts upp.

Tävlingarna som berörs är Volvik Founders Cup, Kia Classic in Carlsbad och ANA Inspiration.

Tanken är enligt pressmeddelandet att tävlingarna ska spelas senare under året.

LPGA-chefen Mike Whan:

– Det är svåra tider och en svår situation att navigera sig igenom. Vi uppskattar stödet från alla som är involverade i vår verksamhet. Jag är fast besluten om att hitta nya speldatum för tävlingarna, inte minst vår första major ANA Inspiration.

– Våra tankar går till alla dem världen över som påverkats på ett eller annat sätt av viruset. På ett personligt plan smärtar det mig att se skadan krisen framkallat för våra spelare, sponsorer och fans.

LÄS MER: Följ Expressens live-rapportering om coronaviruset

Hur blir det med Masters?

ANA Inspiration skulle ha spelats den 2-5 april, veckan innan herrarnas första major US Masters.

Även kring denna tävling råder stor oro.

PGA-tourens besked under torsdagen innebar att tourens tävlingar på det amerikanska fastlandet ska spelas utan publik – men beskedet sträcker sig bara fram till US Masters.

En medlem på Augusta National ska enligt uppgift till amerikanska Golf Digest ha berättat att Augusta National planerar att genomföra tävlingen utan åskådare – men ännu är inga uppgifter officiellt bekräftade.



Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger