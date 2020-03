Beslutet: Europatouren ställer in tävling på grund av Coronaviruset

Europatouren ställer in nästa veckas tävling i Kenya.

Beslutet kommer efter rekommendationer av den kenyanska regeringen och meddelades på fredagsförmiddagen svensk tid.

– Vi ser över möjligheterna för ett nytt datum, säger Europatourens VD Keith Pelley i ett pressmeddelande.

Coronaviruset (COVID-19) ställer till det för allt fler golftävlingar. LPGA-touren bestämde sig för några veckor sedan för att avlysa tävlingar i både Kina och Thailand och i takt med att viruset sprids ställs nu ytterligare evenemang in och senareläggs.

I Kenya rekommenderar regeringen att samtliga stora möten och konferenser i landet flyttas fram – ett beslut som man sedan kommer att ta ny ställning till inom en månads tid.

”Förstår och respekterar beslutet”

Detta betyder att Europatourtävlingen Magical Kenya Open Presented by Absa som skulle spelats den 12-15 mars inte kommer att spelas på utsatta datum.

– Vi förstår och respekterar besluten som den kenyanska regeringen tagit i dessa svåra tider. Vi ser också över möjligheterna att spela tävlingen på en senare tidpunkt under säsongen, men det är endast en möjlighet just nu och vi har inga definitiva planer.

