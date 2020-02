Annorlunda metod bakom Adam Scotts seger

Adam Scott vann under söndagen sin första titel på fyra år.

Efter triumfen avslöjade den snart 40-årige australiern framgångsreceptet.

– Jag svälter mig själv på tävlingar för att bli motiverad till att spela.

Tiger Woods och Adam Scott under söndagens prisutdelning.Foto: TT

Adam Scott är en stor publikfavorit i golfvärlden, mycket tack vare sin vackra sving – som av många anses vara proffsgolfens bästa.

Men trots den fina tekniken har det ”bara” blivit 13 segrar på PGA-touren, varav den senaste kom i helgens Genesis Open, och nu medger Scott att hans bästa år snart är ett minne blott.

Fyra år sedan sist

Framgångarna och de många åren ute på touren har lett till en mättnadskänsla och efter segern i Los Angeles berättade han om en ny mental taktik för att hitta motivationen.

När han under söndagen peggade upp för att kamma hem seger nummer 13 hade det gått fyra år sedan Adam Scott back-to-back vann The Honda Classic och WGC-tävlingen i Mexiko.

Under dessa år hade han visserligen haft flera chanser att vinna, men inte nått hela vägen förrän han tidigare i vintras spelade hem den lite mindre Europatourtävlingen Australian PGA Championship.

Trots segern på hemmaplan valde han att vila och hänga med familjen snarare än att utnyttja formen till att gå för fler titlar. Scott tog sex veckor ledigt. Det handlade om att bygga upp ny tävlingsglöd.

– Jag tycker om att svälta mig själv på tävlingsspel och vara säker på att jag är redo att komma ut och tävla igen. Jag återfick känslan av att jag ville tävla när jag såg killarna spela på Torrey Pines för ett par veckor sedan.

– Jag hade spelat bra och kom tvåa där året innan, nu hade de ett bra startfält och jag kände ”okey, jag börjar sakna det”. Det var en bra känsla och jag kände att jag var redo att ge mig ut där igen.

Tävlingsinstinkterna slog in

I en tävling som kortades ned på grund av oväder vann Adam Scott just Genesis Open på Riviera Golf & Country Club 2005, men eftersom man bara spelade 36 hål så räknas inte tävlingen in till hans officiella segrar på touren.

Han kom också tvåa i tävlingen 2016 – efter att ha hållit en liknande paus som i år.

– Det svåra är att man ur ett tävlingsperspektiv kan vara lite rostig. Mitt spel är inte rostigt, men kanske sinnet. När det skulle avgöras så slog tävlingsinstinkter in och det handlade bara om att gå ut och vinna.

– Jag tror att det kommer när man blir äldre. Då vet man att man behöver en paus då och då, och det är svårt att tävla vecka ut och vecka in.

