Flera tävlingar inställda efter besked om coronaviruset

LPGA-touren har bestämt sig för att ställa in både 2020 Honda LPGA Thailand och 2020 HSBC Women’s World Championship i Singapore.

Detta efter nya besked gällande coronaviruset.

”Hälsan måste prioriteras”, skriver LPGA i ett pressmeddelande.

Beskedet kom under måndagsmorgonen svensk tid.

”På grund av oro gällande hälsoriskerna och den senaste tidens riktlinjer om att större event borde ställas in har LPGA och våra partners bestämt oss för att ställa in tävlingarna”, kan man läsa i ett pressmeddelande från touren.

Honda LPGA Thailand skulle spelats den 20-23 februari i thailändska Pattaya och HSBC Women’s World Championship veckan efter i Singapore.

”Hälsan måste prioriteras”

Så här fortlöper pressmeddelandet:

”Det är alltid svårt att besluta att ställa in tävlingar. LPGA uppskattar förståelsen och all möda som lagts ned från våra titelsponsorer. Våra spelares, fans och volontärers hälsa måste prioriteras högst. Samtidigt som vi är mycket ledsna över att tävlingarna inte kommer spelas denna säsong så ser vi framemot att återvända till Asien inom en snar framtid”.

Enligt BBC News har coronaviruset – vars spridning började i Wuhan-provinsen och misstänks komma från fladdermöss – ha dödat mer än 900 kineser. Över 40 000 personer har insjuknat i landet.

Golfens regelorgan R&A meddelade förra veckan att man flyttar fram Women’s Amateur Asia-Pacific, som skulle spelats mellan den 12-15 februari på Siam Country Club i Pattaya.

