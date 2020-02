Sagströms storspel fortsätter – publikfavorit i Australien

Madelene Sagström håller på att växa fram som en ny världsstjärna.

För två veckor sedan vann hon sin första titel på LPGA-touren – och i Handa Vic Open leder hon halvvägs in i tävlingen.

– Jag ser mig själv som en entertainer, säger Sagström som minst sagt är populär bland publiken.

Det går bra nu för Madelene Sagström. Efter segern i Florida för ett par veckor sedan är hon åter i hetluften när touren begett sig till Australien.

– Den första segern gav mig självförtroende, jag förstod att jag kan vinna härute och det gav mig ett lugn, säger Sagström till Viasat.

Hon inledde tävlingen med att gå åtta slag under par. Det följde 27-åringen från Enköpings GK sedan upp med att gå fredagens runda på 67 slag.

Rundorna spelades på klubbens två olika banor Creek Course och Beach Course, där Madelene spelade den svårare Beach Course under fredagen.

Utvecklats till publikfavorit

Sagström har i och med den senaste tidens framgångar – och säkerligen också tack vare sin tillmötesgående personlighet – utvecklats till något av en publikfavorit.

Under fredagens runda var det många som var framme och frågade om selfies.

– Jag ser mig själv som en entertainer. Bara att folk är här och tittar är väldigt trevligt, och att få chansen att inspirera unga är ju vad man drömmer om, berättar Sagström med ett leende i live-sändningen.

Fin debut för Linnéa Johansson

Nu ska samma inställningen leda till den andra segern på lika många tävlingar.

– Jag ska inte ändra på något utan bara fortsätta köra på, det kommer att blåsa lite mer över helgen, så det gäller att behålla tålamodet.

Näst bästa svenska är Linnea Ström, som tre slag bakom Sagström delar tredjeplatsen.

Ytterligare två svenskor klarade kvalgränsen. Linnéa Johansson är sex slag under par i sin debut på LPGA-touren och Dani Holmqvist delar 48:e platsen på -3.



