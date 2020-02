Avslöjandet bekräftat – Så blir den nya nordiska golftouren

Som Golfbloggen kunde avslöja redan i onsdags blir det en ny nordisk golftour för damer.

Det bekräftade Svenska Golfförbundet via ett pressmeddelande på fredagen.

– Genom denna satsning säkerställer vi att spelare från Sverige, Norge och Danmark ges möjlighet att spela stora tävlingar på hemmaplan, säger Sofia Petterson, ansvarig för Nordic Golf Tour.

My Leander under fjolårets Skaftö Open.Foto: Göran Söderqvist

En serie om åtta tävlingar kommer att gå under namnet Nordic Golf Tour, och det hela drar i gång den 21 maj på Skaftö Golfklubb. Produkten är ett samarbete mellan det svenska, danska och norska golfförbunden.

– Vi är väldigt glada över det nordiska samarbetet kring Nordic Golf Tour. Genom denna satsning säkerställer vi att spelare från Sverige, Norge och Danmark ges möjlighet att spela stora tävlingar på hemmaplan, där bra spel kan leda hela vägen till världstoppen. Dessutom skapar vi en tour som är attraktiv ur ett marknadsperspektiv, vilket bådar gott för framtiden, säger Sofia Pettersson, ansvarig för Nordic Golf Tour.

LÄS MER: Ny nordisk proffstour presenteras kommande dagarna

Ger en väg till Europatouren

Sex av de åtta tävlingarna kommer att ingå på och vara en del av LET Access Series, en nivå under Europatouren och framgång ger därmed en väg in bland Europa-eliten.

De fem spelarna som ligger högst på LET Access Series ranking när säsongen är färdigspelad får tourkort till Ladies European Tour (LET) 2021.

De tre svenska arrangörerna från i fjol på LET Access Series – Skaftö Golfklubb, Västerås Golfklubb och Allerum Golfklubb – finns med även denna säsong. Tillkommer i år gör tävlingar på Tegelberga Golfklubb och GolfUppsala Söderby i Sverige samt på danska Hillerød Golf Club.

Nordic Golf Tours tävlingsschema utgörs även av en tävling som spelas i Norge på Moss & Rygge Golfklubb samt tourfinalen på Ekerum Resort. Dessa två ingår i Nordic Golf Tour men är inte del av LET Access Series.

Säsongspremiären på Skaftö har med sina 60 000 euro högst prissumma på årets Nordic Golf Tour.

LÄS MER: Tre svenskor får spela Augusta National

Förbundskaptenen: ”Glädjande”

Från landslagets sida kommenterar förbundskapten Katarina Vangdal.

– Detta är glädjande både för svensk, nordisk och europeisk proffsgolf. Att vägen från Nordic Golf Tour till amerikanska LPGA Tour nu sitter ihop via LET Access Series och LET ser jag som det viktigaste för fortsatt utveckling, säger Katarina Vangdal, svensk förbundskapten.

– Det är också en indikation på hur viktigt det är med samarbeten. De nordiska golfförbunden skapar Nordic Golf Tour tillsammans, medan LET nu lyfter tack vare samarbete med LPGA Tour, herrarnas europatour och R&A, säger Katarina Vangdal.

Tävlingsprogram Nordic Golf Tour 2020

21–23 maj Skaftö Open Skaftö Golfklubb

28–30 maj Tegelberga Open by Trelleborgs Kommun Tegelberga Golfklubb

3–5 jun Danish Open Hillerød Golf Club

16–18 jun Moss & Rygge Open Moss & Rygge Golfklubb

23–25 jul GolfUppsala Open GolfUppsala Söderby

6–8 aug Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider Västerås Golfklubb

13–15 aug Scandic PGA Championship Allerum Golfklubb

7–9 okt SM Match presented by Greatdays Ekerum Resort

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger