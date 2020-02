KRÖNIKA: Därför måste utrustningen stoppas

Regelmakarna öppnar för ytterligare begränsningar av golfutrustningen.

Ett välkommet och nödvändigt besked för bollsporten golf.

Hogan slog lika hårt på bollen som Rory McIlroy, ändå flög hans boll 60 meter kortare – utvecklingen har blivit ett problem för golfen.Foto: TT

För oss hobbygolfare kan spelet vara så svårt att det driver oss till ett vansinne som för tankarna till en uppretad Kalle Anka på julafton.

Men annat ser det ut både i världseliten och om du går så långt ned i tävlingsnivå som till Nordiska Ligan eller Swedish Golf Tour.

Spelarna slår för långt.

Pro V1 gjorde stor skillnad

När Titleist släppte sin första Pro V1 i början av 2000-talet förändrade det spelet totalt. Bollen hade mindre skruv och det blev svårare att slå snett med de långa klubborna, men samtidigt stannade bollen snabbt på green med inspelen.

Som duktig golfare behövde nu varken göra avkall på längd eller känsla.

Lägg till detta titaniumdrivern – där Big Bertha var den mes revolutionerande – och du hade en kombination som gav aldrig tidigare skådad längd och förlåtelse vid snedträffar.

Med detta sagt blev golf ett kraftspel där du blev allt mindre beroende av bollkänsla och en sving med fin tajming.

Vi gör gör en jämförelse.

Ben Hogan var i början av 50-talet en av världens absolut bästa golfare. Man har beräknat hans svinghastighet till runt 132 mph, det finns de som än i dag säger att han hade den bästa golfsving världen skådat och han var då en av de som slog absolut längst.

Men han slog bara 240 meter. Med dagens utrustning hade det gett en slaglängd på 300 meter, och spelare som Rory McIlroy kan med en riktigt fullträff ibland nå en bra bit längre än så.

So what tänker du kanske? Kul att de är så duktiga nuförtiden!

Testar inte längre hela repertoaren

Men faktum är att utvecklingen kan få förödande påverkan på spelet, det rapporterade regelmakarna på The R&A och USGA under tisdagen, och jag kan inte annat än att hålla med.

De båda organisationerna har granskat siffror som tagits fram kring utvecklingen av slaglängder de senaste 100 åren.

Här är slutsatserna:

• Banornas strategiska utmaning förminskas, speciellt när banorna inte är långa nog eller inte kan förlängas.

• Den ökade slaglängden gör att spelets övriga utmaningar blir allt mindre värdefulla, och spelet blir mer ensidigt.

• Om banorna måste förlängas ökar oron över vilken effekt de har på omgivning och natur, när det kommer till bland annat kemikalier och vatten.

• Längre banor tar längre tid att spela, och det är att föra spelet i motsatt riktning till det mer lättillgängliga och hållbara spel man vill att golfen ska vara.

Stjärnorna har blivit maskiner

Idrottarna har blivit allt mer imponerande att titta på, men personligen tycker jag att spelet i sig har blivit tråkigare att titta på de senaste åren, och det hänger mycket ihop med utrustningens utveckling.

Om vi backar bandet 20 år och Tiger Woods var i full färd med att erövra världen så var man på den tiden tvungen att forma bollen på ett helt annat sätt; slå olika skruvar och använda banans konturer.

Som det ser ut i dag så är det ett spel och en konstform som är på väg att gå förlorad.

Vi får se den under US Masters där banan är så komplett att spelarna än i dag tvingas jobba oerhört mycket med bollen, vi får också se det när de ställs mot naturens element i British Open.

Men på en vanlig PGA Tour-tävling ser vi ett gäng maskiner först skruvlöst bomba ut sina drivar och sedan hugga in ett högt slag med mycket spinn mot green.

Effektivt, men utan några större krav på talang, och ganska tråkigt som spel.

Det finns redan restriktioner gällande trampolineffekten på drivers, men för att utvecklingen inte ska fortsätta i riktning mot ”bombargolfen” är det nödvändigt med ytterligare begränsningar, och därför är jag glad för initiativet.

Så kort slår vi hobbygolfare

Vid tisdagens presskonferens (som gjordes över telefon) berättade The R&A och USGA att man för närvarande inte har för ambition att begränsa utrustningen så att den går kortare än i dag, utan snarare bromsa utvecklingen så att bollen inte kommer att flyga längre.

Ett annat alternativ man överväger är att införa en typ av lokala regler där begränsad utrustning ska göra banorna mer testande för proffsen.

Den här typen av lokala regler lär dock inte implementeras för oss vanliga dödliga.

I en undersökning som genomförts av Golf.com har man lyckats slå fast att den manlige medelgolfaren bara snittar 190 meter med drivern. Motsvarande siffra för damer är 130 meter.

Spelare med under sex i handicap snittade 220 respektive 180 meter.

Samtidigt måste man fråga sig.

Vad är spelet golf om det inte är lika för alla?

To be continued…

