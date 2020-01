Golfbloggen i St Andrews: Castle Course

Castle Course är den sjunde och yngsta banan i St Andrews.

Men samtidigt både den mest spektakulära och lite av bygdens ”svarta får”.

En dag då mycket av musten redan försvunnit ur våra sönderblåsta lemmar ska detta monster visa sig oövervinnerligt.

Par trean, nummer 17. Inget lätt slag…

Foto: Castle Course

När vi ankommer för en sen frukost möts vi i klubbhuset av en enastående panorama-vy där 9:ans och 18:es greener möter varandra med havet som kuliss.

Det är perfekt.

Men.

Dagen innan har vi hackat loss på Old Course, banan som Jack Nicklaus – och många med honom – väljer om han bara får spela en endaste runda golf till i livet.

Vart vi än skulle ha begett oss den dag som denna hade varit ett steg ned, lite som att sätta igång ytterligare en film efter att redan ha sett ett mästerverk som La Vita e Bella.

St Andrews ”svarta får”

Därför är det på sätt och vis bra att vi får chansen att testa något helt annat.

På en klippkant strax norr om byn St Andrews har banarkitekten David McLay Kidd (som även ritat Bandon Dunes) förvandlat vad som tidigare var en leråker till en mycket dramatisk golfbana, en bana som av många i omnämns som något av områdets ”svarta får”.

Moderna Castle Course tillkom nämligen så sent som 2008 och liknar inte någon av de andra sex, mycket mer traditionella linksbanorna. Castle Course är i mycket större utsträckning ”man made” och är mer av en modern tävlingsbana.

Här möts du av enastående havsvyer och en kuperad terräng som inte bara kräver pricksäkert långt spel, men också formidabel kreativitet på de mycket ondulerade greenerna.

Av de banor jag spelat i St Andrews är det definitivt det svåraste, och en dag då jag varit i form kanske också den rent designmässigt roligaste.

Men denna dag, då mycket av energin redan pyst ut ur vår kvartett (handicap mellan 2 och 17) är den oss aningen övermäktig.

Vill ge det ett nytt försök

Personligen hittar jag tillbaka till något som kan påminna om golfspel de sista nio hålen och då blir det direkt mer njutbart.

Häftigast är de sista tre hålen där 17:e om möjligt sticker ut mest, en par trea som spelas över en ravin och där det verkligen är ”allt eller inget”.

Här återfinner sig plötsligt humöret och helt plötsligt blir det glasklart varför Castle Course redan vunnit flera utmärkelser och redan sitt första år tog plats på den prestigefyllda Golf Digest Topp 100-rankingen.

Castle Course är en vacker bana och en tuff utmaning som jag vill testa igen. Dock gäller det att vara i hyggligt gott slag för att ha en rimlig chans.

Betyg

Layout: 4

Kommentar: Super om du heter Stenson eller Woods i efternamn. Om du heter Svensson eller Hardenberger ”not so much”. Då är det tufft.

Faktum är att fairways är ganska väl tilltagna, men missar du dem är livet inte så där jättekul.

Greenerna är stora, och den som är van vid Tommy Nordström-onduleringar lär trivas även här.

I övrigt måste man säga att David McLay Kidd verkligen lyckats ta vara på vyerna. Estetiskt sett är detta en av de läckraste banor jag spelat i Skottland.

I tillägg till de avslutande tre hålen är även sträckan 7-9 riktigt läcker.

Skick: 4

Kommentar: Väldigt bra även om den intressant nog var aningen blötare än Old Course. Men så är vi också inne i oktober.

Estetik: 5

Kommentar: View City! Något går igenom både när det kommer till bana och klubbhus.

Atmosfär: 4

Kommentar: Vi är i St Andrews och allt andas golf. Samtidigt så känns det lite för modernt och lite för amerikanskt för att nå den där femman.

Dessutom håller inte bemötandet samma exceptionellt höga nivå här som på gamla banan.

Resturang: 3

Kommentar: Helt okej frukost och trevlig miljö med utsikt över banan och havet. Så mycket mer kan man inte be om. Se restaurangalternativ i övriga St Andrews-reportage.

Boende: 5

Kommentar: Vi fick chansen att hyra en läcker liten lägenhet, en bottenvåning på North Street. Perfekt för ändamålet och bara en kort promenad från ettans tee på Old Course. Bilfärden till Castle Course tar fem minuter.

För den som vill ha hotell finns det mängder att välja på, allt från enkla bed & breakfast till Old Course Hotel och olika Airbnb.

Totalt betyg: 24/30

