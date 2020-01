Sagströms superrunda – leder på LPGA-touren

Madelene Sagström leder Gainbridge LPGA at Boca Rio i Florida och har således chans att ta sin första seger på LPGA-touren.

Hennes fredagsrunda bestod av smått osannolika elva birdies.

– Jag fann flow, säger hon till tourens hemsida.

Till sina elva birdies adderade Sagström en bogey och kunde därefter krita på ett scorekort om hela 10 slag under par.

Det är också vad hon ligger efter halvvägs in i tävlingen sedan hon gått på par den första runda.

– Allt gick min väg i dag, säger Sagström efter fantomrundan.

– Jag har en tendens att tänka för mycket, så jag fokuserade bara på att varje slag ska ha ett syfte. Det är svårt när man redan är många under par att fortsätta försöka gå lägre. Men jag är verkligen stolt över hur jag hanterade situationen i dag.

Hade svärfar som caddie

Och det får man väl lov att medge. Sagström gjorde sju birdies sina första nio hål och länge såg det ut som att hon skulle ha chans att bli andra svenska – efter Annika Sörenstam – att gå på 59 slag.

– Alla puttar gick i och till slut undrade jag om det verkligen kunde fortstätta, säger Sagström som hade sin svärfar Allan som caddie.

– Vi bestämde oss bara för att försöka träffa fairways och greener. Jag hade avslutat med två birdies dagen innan och kände att jag spelade bra.

Jagar första segern

Madelene Sagström har vunnit tre gånger på Symetra Tour, en nivå under LPGA, men aldrig på högsta nivå. Halvvägs in i LPGA at Boca Rio har hon en gyllen chans att ändra på det. Sagström leder med ett slag före spanjorskan Carlotta Ciganda.

– Allt man har med sig kan väga både till ens fördel och nackdel, så det är klart att man tänker sig tillbaka och funderar över vad man gjorde när man vann och hur man kan göra det igen, avslutar Sagström intervjun du kan hitta på LPGA.com.





