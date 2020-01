Nyheten bekräftad – jobbar på superliga i golf

Golfen kan komma att stå inför stora förändringar.

De senaste dagarna har spekulationer kring en ny supertour liknande vad vi ser i Formel 1 tagit fart – och sent på fredagskvällen bekräftades idéerna av Premier Golf League Limited.

– Vi vill jobba med, snarare än konkurrera med, de nuvarande tourerna, skriver man i ett pressmeddelande.

Får vi se Stenson och Tiger på en helt ny supertour?

Redan för ett par år sedan avslöjade Reuters nyheten om att en ”hemlig grupp” hade idéer om en ny världstour för golfen.

Men sedan var det länge tyst – och nog trodde de flesta att det hade stannat vid just en idé.

Men i USA har golfjournalisten Geoff Shackelford grävt vidare och under fredagen bekräftades att planläggningen fortgår och att förhoppningen är att få till en start 2022 eller 2023.

Idén var först en global superserie om 18 tävlingar – alla med en prissumma på 10 miljoner dollar – ska spelas mellan januari och september, med antalet spelare begränsat till 48.

För närvarande går under arbetsnamnet ”Tour de Force”.

Golfens svar på Formel 1

Enligt Geoff Schackelford planerar man även ett Formel 1-liknande koncept med olika ”stall” fullproppade med världsstjärnor som tävlar med varandra samtidigt som en individuell tävling genomförs.

Nyheterna har rört om ordentligt i golfvärlden, inte minst då PGA Tour är inne i slutfasen av tv-förhandlingarna för säsongen 2022 och framåt.

Parallellt menar Schackelford att man från den nya supertourens sida försöker värva spelare, sponsorer och mediebolag – och att man för att göra detta samtidigt påvisar vilka brister PGA Tour har och vad de borde göra bättre.

Bland annat föreslår man fram en annan typ av TV-sändningar och kortare rundor, något som ska åstadkommas genom kanonstart, dvs att alla deltagare utspridda på olika hål startar samtidigt.

Säsongen skulle sedan avslutas med en matchtävling likt Ryder Cup.

Pressmeddelande: ”Inte konkurrera”

Som för att kasta ved på brasan kom det sent på fredagskvällen ett pressmeddelande från Premier League Limited.

– Det har spekulerats i media om våra planer att lansera ”The League”, en ny proffstour bestående av 18 tävlingar per säsong. En del av spekulationerna, inkluderat detaljerna om formaten och finansiärer har varit inkorrekt.

– Även om vi inte fortsatt inte vill kommentera saken, vill vi klargöra att vi vill jobba med, snarare än konkurrera med, de nuvarande tourerna för att föra golfen framåt som sport.

Både från Europatouren och PGA-touren har man avböjt att kommentera.

