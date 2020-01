Patrick Reed i blåsväder – fuskade han igen?

Patrick Reed är i blåsväder igen.

I fjolårets sista tävling straffades han för fusk och när 2020 inleddes på Hawaii sätter en ny regeldispyt smolk i bägaren.

– Vi kommer vaka över honom som hökar, säger tidigare Ryder Cup-spelaren Paul Azinger, som numera kommenterar för amerikansk tv.

Reed och Azinger. Foto: IPA / TT

Patrick Reed lockade inte mycket uppmärksamhet efter att ha gått den första rundan på 72 slag. Annat var det på fredagen av årets första tävling Sentry Tournament of Champions på Hawaii.

Länge såg det ut som att han skulle ha en chans att slå banrekordet på elva slag under par.

Men så kom han till 15:e, en par femma där Reed efter att ha träffat fairway med utslaget bestämde sig för att försöka nå in på green. Men slaget misslyckades och Reeds boll dök ner i hög ruff vänster om green.

Reglerna på sin sida

Där hittade en volontär Reeds boll, men Reed menade att volontären råkat flytta på bollen i ett försök att identifiera den. Därför tillkallade han en domare.

– Han flyttade på gräs för att se bollen och då flyttade den på sig och sjönk till botten, ska Reed ha sagt till Golf Channels Todd Lewis direkt efter ronden.

Reglerna säger att då volontären orsakade bollen att flytta på sig så har Reed rätt att återplacera bollen utan pliktslag och spela därifrån.

Reed hade reglerna på sin sida, men händelsen väckt skeptiska reaktioner då folk inte längre verkar lita på den amerikanske världstolvan som så sent som 2018 vann US Masters.

Anledningen till detta är vad som hände i Bahamas för en månad sedan då Reed straffades med två pliktslag efter att två gånger om ha förbättrat sitt läge. Han gjorde så genom att föra bort sand bakom bollen.

”Vaka över honom som hökar”

Den tidigare Ryder Cup-spelaren Paul Azinger jobbar numera som expertkommentator för amerikanska Golf Channel. Han höll inte tillbaka när han beskrev atmosfären som i dag omger Patrick Reed.

– I detta stadium av karriären är det väldigt viktigt för Patrick Reed att göra rätt, och han måste göra rätt under en lång tid framöver. Vi kommer vaka över honom som hökar med kameror.

Reed gjorde visserligen bogey på det 15:e hålet men gick trots det hela sju slag under par för ronden. Tack vare sin det klättrade han 14 placeringar och var halvvägs in i tävlingen tvåa – bara ett slag bakom ledaren Xander Schauffele.

