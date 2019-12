Tiger Woods bragdseger i US Masters i våras har blivit framröstad till årets idrottshändelse av journalisterna på nyhetsbyrån AP.

Vägen från toppen – raset och skandalerna – och att sedan på nytt resa sig och bli en vinnare har inte lämnat någon oberörd.

– Det är en upplyftande berättelse, säger byråns talesperson Eddie Pells enligt Golf.com.

Tiger Woods. Foto: AP

Det är en berättelse som har allt. En person som av många ansågs vara världens största idrottsstjärna dribblade bort sig själv med hjälp av otrohetsskandaler och hittade sedan en väg via smärtstillande tabletter och poliskonfrontationer tillbaka till toppen.

I april i år vann Tiger Woods golfens kanske mest anrika tävling: US Masters.

Detta gjorde enligt journalisterna på Associated Press berättelsen mer unik än de konkurrerande händelserna, som först och främst var USA:s guld i damernas fotbolls-VM.

LÄS MER: Svenska talangen hoppade av skolan för att bli världens bästa

”Comeback utöver det vanliga”

I USA fick VM-guldet inte minst stor uppmärksamhet då superstjärnan Megan Rapinoe under och efter turneringen pushade hårt för ökad jämställdhet inom idrotten och uttryckte sig kritiskt mot president Donald Trump.

Men Woods återkomst efter otrohetsskandalerna, fyra karriärhotande ryggoperationer och inte minst den offentliga lynchning det innebar att åka fast för rattfylla smäller alltså högre.

– Woods seger i US Masters är en upplyftande berättelse om en comeback utöver det vanliga. Detta valdes före andra händelser som handlade lika mycket om vad som skedde runtomkring sporten: politik, pengar och jämställdhet, säger Eddie Pells.

LÄS MER: Berättelsen Tiger Woods fascinerar lika mycket som bedriften

Tyngre samtalsämnen

I omröstningen kom det amerikanska damfotbollslaget tvåa.

– Det var ett år som dominerades av tyngre samtalsämnen. Woods triumf i US Masters stod ut, det var en comeback-berättelse med ett slut som fick folk att jubla och le.

I motiveringen kan man läsa:

22 år efter hans första seger i US Masters var det ett sagoslut på en karriär som tillbringats i strålkastarnas ljus. Den här gången fick Tiger i stället för att krama om sin far Earl krama sina barn Sam och Charlie efter att segerputten slagits och Tiger vunnit sin första majortitel på över ett decennium.



Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger