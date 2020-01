STOR LISTA: 25 bästa golfbanorna 2019

Vilken är den bästa banan du spelat i år? En fråga många ställer sig när 2019 summeras.

För mig har 2019 inneburit över 100 rundor fördelat över åtta länder.

Nedan är topp 25 utomlands.

1. Old Course, St Andrews (Fife, Skottland)

Kommentar: Inget slår att återbesöka golfens hem, St Andrews. I mitt fall fick jag göra det tillsammans med min pappa och två ytterligare vänner vilket så klart gjorde det än mer minnesvärt. Banan är superb men kanske inte värd förstaplatsen. Dock tycker jag de som hävdar att ”den inte är något speciellt” är helt ute och cyklar.

Givetvis är det så att det är helheten – golfen, atmosfären i byn och all historia – som gör besöket oöverträffligt.

Par: 72

Bästa hål: 17, På Road Hole måste du slå över eller runt Old Course Hotel – får inte det pulsen att stiga behöver du en seriös dos Viagra.

Greenfee (högsäsong): 190 pund.

Läs mer-länk: Kommer under 2020.

2. Real Club de Valderrama (Cadiz, Spanien)

Kommentar: Mellan korkekarna på den spanska solkusten hittar vi både greener som får en nyvaxd bringa att förefalla ovårdad och golfvärldens kanske smalaste fairways. Den som betalar för sin greenfee måste hosta upp 400 euros för en runda, en summa som många aldrig skulle betala för 18 hål golf, men här tycker jag faktiskt att det är värt det.

På Valderrama har man bara starttider mellan 12.00-13.oo för gäster, resten är för medlemmar.

Par: 71

Bästa hål: 17, en par femma där du med en bra drive kan ge dig själv möjligheten att slå över vattnet och nå green på två slag. Dock är det också en green där självaste Tiger Woods puttat ned i vattnet.

Greenfee (högsäsong): 400 euro.

Läs om besöket på Valderrama.

3. Stadium Course, TPC Sawgrass (Florida, USA)

Kommentar: Sett till bansträckning och utmaning är banan med den klassiska ögreenen min etta i år. Dock så handlar en runda golf för mig om en helhet och både när det kommer till bemötande och atmosfär tycker jag man överträffas av Valderrama och St Andrews.

Bästa hål: 17, kanske världens mest ikoniska par trea har ett vattenhinder som slukar över 3 000 bollar om året.

Greenfee (högsäsong): 495 dollar

Läs mer om besöket på Sawgrass.

4. Pasatiempo (Kalifornien, USA)

Kommentar: För den verklige förståsigpåaren är Pasatiempo en ren dröm. Designad av självaste Alister MacKenzie, en skotte som blev vän med Bobby Jones och som enligt mig är tidernas bäste golfarkitekt, är hjärnan bakom Augusta National (som jag spelade 2016) och på Santa Cruz-banan Pasatiempo (där han för övrigt också bodde) har han svarat för ett liknande mästerverk. En bana som förtjänar mer beröm och som kanske borde varit högre på listan.

Par: 72

Bästa hål: 16, även om det gick åt helvete för mig på detta extremt svåra hål över en ravin och sedan in till en green med tre platåer går det inte att säga annat än att det är ett mästerverk.

Greenfee (högsäsong): 275 dollar.

Läs mer-länk: Kommer under 2020

5. Streamsong Red (Florida, USA)

Kommentar: Att besöka Streamsong mitt ute på Florida-vischan är som att resa till månen. Landskapet som sträcker sig fram mellan de gigantiska sanddynen är att jämföra med de dramatiska nordvästra delarna av Irland – den stora skillnaden är att Bill Coore och Ben Crenshaw här har haft möjlighet att forma och lägga ut en golfbana i en mark som en gång användes för att bryta fosfat. Inte nog med att banan är extremt rolig att spela, här kan du dessutom hitta hajtänder och gamla skelettdelar i bunkrarna.

Par: 72

Bästa hål: 2, en riktigt läcker par femma där fairway är mycket bredare än vad det förs ser ut. För att nå den måste du dock slå över minst fem krokodiler. Håll ögonen öppna.

Greenfee (högsäsong): 285 dollar.

Läs mer om besöket på Streamsong Red.

6. Western Gailes (Ayrshire, Skottland)

Kommentar: Trots att den kanske inte är lika känd som sina grannar är denna bana på den skotska västkusten är en personlig favorit. Redan när du kommer till klubbhuset (som ligger med utsikt över havet och samtliga 18 hål) får du en känsla av att du upptäckt en unik och lite undangömd plats, att du är utvald.

När 18 hål är avklarade och du gång på gång klättrat upp för sanddynerna för att känna Nordsjöns friska vindar har du kvar samma känsla.

Par: 71

Bästa hål: 7, banans första par trea kommer först på sjuan. Och det är mäktigt. Smalt och upp på en green som vaktas av saltet från havets vilda vågor.

Greenfee (högsäsong): 175 pund.

Läs mer om besöket på Western Gailes.

7. North Course, Torrey Pines (Kalifornien, USA)

Kommentar: Det känns nästan lite sjukt när du kommer till San Diego och US Open-banan Torrey Pines, och där ”bara” betalar knappa tusenlappen för att få spela spektakulär golf så nära Stilla havet det bara är möjligt.

I ärlighetens namn håller inte layouten samma höga nivå som många av de andra tävlingsbanor jag spelat, men vyerna är magiska och bara livsstilen och atmosfären i Sani Diego är något som får mig att längta tillbaka.

Par: 72

Bästa hål: 15, en äckligt tajt men samtidigt mycket vacker par trea som spelas nedför och i regel ut mot Stilla Havet och in i vinden.

Greenfee (högsäsong): 183 dollar.

Läs mer-länk: Kommer under 2020

8. Champions Retreat (Georgia USA)

Kommentar: 3 x 9 hål designade av Jack Nicklaus, Garry Player och Arnold Palmer (ensam i världen om detta) som dessutom är manikyrerade i nästan samma skick som grannbanan Augusta National gör upplevelsen på Champions Retreat till något utöver det vanliga. Under vår runda stöter vi förutom tuffa och vackra hål även på både stora giftiga ormar och vattensköldpaddor. Ska du på US Master i vår är detta ett stopp du absolut inte vill missa.

Par: 36 + 36 + 36

Bästa hål: Hål 3 på Island Course (Palmer) är en läcker par femma på väg ut till Savannah River som den långtslående kan nå på två slag. Dock gäller det att man inte slår ned i vattendragen som leder ut till floden…

Greenfee (högsäsong): Drygt 2 000 dollar inklusive boende under U.S. Masters, annars endast med medlem.

Läs mer om besöket på Champions Retreat.

9. Glashedy, Ballyliffin (Donegal, Irland)

Kommentar: Magisk bana som blivit lite av ett tillhåll för svenska linksfanatiker. Det är inte ovanligt med ”overseas membership” här.

Personligen tycker jag det är främst par treorna som sticker ut som riktigt läckra hål med fräna vyer över både hav och ett vacker dramatiskt landskap.

Par: 72

Bästa hål: 7, signaturhålet spelas brant nedför och nio gånger av tio i stark vind. Vad som i vanliga fall är en järnåtta är sannolikt något helt annat – samtidigt som du från denna punkt kan se över i stort sett hela banan.

Greenfee (högsäsong): 200 euro.

Läs mer om besöket på Ballyliffin.

10. Old Tom Morris Links, Rosapenna (Ulster, Irland)

Kommentar: Av de två banorna som i dag finns tillgängliga på Rosapenna håller jag den gamla Old Tom Morris-varianten över grannen Sandy Hills. Sandy Hills må bjuda på mer spektakulära vyer, men de blinda utslagen är för många och kanske är den också för svår för den mindre skickliga golfaren.

Par: 71

Bästa hål: 14 är en svår par trea där du har ryggen mot havet och spelar in mot de enorma sanddynerna. Njut av vyerna för sannolikt får du aldrig bollen i hål.

Greenfee (högsäsong): 140 euro

Läs mer om besöket på Rosapenna.

11. The Island Golf Club (Dublin, Irland)

Kommentar: Bara 15 minuters bilfärd från Dublins flygplats hittar vi en bana som smyger under radarn för många. The Island ligger som du hör på namnet på en ö (dit man förr i världen var tvungen att ta sig eka). Den är kort och knixig, men samtidigt en av de mer genuina linksupplevelser jag varit med om.

Par: 71 för herrar och 75 för damer

Bästa hål: 14, ingen fairway har någonsin varit så smal som denna – förutom just här.

Greenfee (högsäsong): 175 euro.

Läs mer-länk: Kommer under 2020.

12. Ryder Cup Course, The K Club (Dublin, Irland)

Kommentar: Ryder Cup-banan från 2006 bjuder på en av de mest spännande layouter tee-till-green som jag sett på en parkbana. På varje slag ställs du inför beslut som hur mycket du ska skära av ett hörn eller om du ska försöka slå över en fairwaybunker eller vattenhinder.

Den storslagna miljön med det franskinspirerade slottet till hotell ger dessutom en mycket lyxig vibe.

Par: 72

Bästa hål: 18, en par femma som svänger skarpt till höger. Vågar du chansa över bunkrarna som skyddar kröken? I så fall kanske du också vågar slå över den dam som vaktar green och därmed ge dig chans för både birdie och eagle – Ryder Cup-banan är fylld av denna typ av utmaningar.

Greenfee (högsäsong): 175 euro.

Läs mer om besöket på K Club.

13. Old Course, Royal Troon (Ayrshire, Skottland)

Kommentar: Banan där Henrik Stenson segrade i vad som kan vara The Open-historiens häftigaste duell, och vad som slutade med Sveriges första majortriumf på herrsidan, hade kommit högre om det endast handlade om svårighet och historik.

Men även om klubbhuset är så där skotskt magiskt och man har klassiker-hålet The Postage Stamp får man här inte samma inbjudande känsla och vyer som hos grannen Western Gailes.

Par: 72

Bästa hål: 8, Postage stam är trots att det är så kort ett av världens svåraste par 3-hål.

Greenfee (högsäsong): 260 pund.

Läs mer om besöket på Royal Troon.

14. Streamsong Black (Florida, USA)

Kommentar: En mycket speciell upplevelse signerad designern Gill Hanse. Här bjuder han på ”waste areas” så stora att du knappt tror det är sant och samtidigt greener stora som fotbollsplaner (jag överdriver inte). Om man gillar det är en smaksak, men det råder ingen tvekan om att upplevelsen är unik.

Par: 73

Bästa hål: 18, ett hål som delar golfvärlden en aning. Långt och jävligt men också mycket läckert. Då det vaktas av alligatorer får det anses vara banans bästa risk and reward…

Greenfee (högsäsong): 285 dollar.

Läs mer om besöket på Streamsong Red.

15. Bay Hill Club and Lodge (Florida, USA)

Kommentar: Bay Hill är en parkbana som på många sätt är raka motsatsen till Streamsong Black. En tillrättalagd sak, men samtidigt otroligt svår.

Här spelas varje år Arnold Palmer Invitational.

Par: 72

Bästa hål: Hål 3 och 6 känner du igen från tv, här ska du runt en stor damm och frågan är hur mycket du vågar skära av.

Greenfee (högsäsong): 325 för boende och golf.

Läs mer om besöket på Bay Hill.

16. Real Club de Sotogrande (Cadiz, Spanien)

Kommentar: En bana som hamnat väldigt högt på de flestas listor och egentligen även denna, men i år är konkurrensen mördande och klassikern i Cadiz hamnar lite i skymundan.

Intressant med Sotogrande är att du är otroligt nära havet men samtidigt inte se böljorna en enda gång. En mycket vacker parkpromenad mellan både höga och konstruerade vattenhinder som snarare påminner om Florida-golf.

Par: 72

Bästa hål: 7, ett smalt och klurigt utslag följs på detta dogleg vänster upp med ett inspel där både bunkrar och vatten vaktar green. För en birdie här krävs det att du är duktig på att jobba med bollen.

Greenfee: 280 euro.

Läs mer om besöket på Sotogrande.

17. La Reserva de Sotogrande (Cadiz, Spanien)

Kommentar: Listans vackraste klubbhus finns på La Reserva de Sotogrande. Banans layout är också extremt inbjudande och utmanande. Dock gör det faktum att du i stort sett måste ha golfbil att banan halkar ner en aning.

Par: 72

Bästa hål: 17, ett smalt utslag följs på denna par femma upp med ett andraslag där du kan ”gå för green”. Dock kan du med en högermiss kasta din score i vattnet.

Greenfee (högsäsong): 275 euro.

Läs mer om besöket på Sotogrande.

18. Real Sociedad Hipica Espanola de Campo (Madrid, Spanien)

Kommentar: En riktigt exklusiv bana i Madrids utkant som gjorde riktigt gott intryck på mig. Kul och layout, men samtidigt inte ospelbar för den mindre skickliga golfaren.

Närheten till Madrids stadskärna (som du ofta har utsikt över) ger en nästan unik blandning mellan kultur, lugn och riktigt bra golf.

Dessutom ett mäktigt klubbhus!

Par: 72

Bästa hål: 18, en par femma som vackert svänger vänster in mot klubbhuset. Testa att hoppa bak på backtee här så bjuds du på en läcker vy (och ett riktigt svårt utslag).

Greenfee (högsäsong): 120 euro.

Läs mer om besöket på Real Sociedad Hipica Espanola de Campo.

19. Innisbrook, Copperhead Course (Florida, USA)

Kommentar: PGA Tour-banan i Palm Harbour på Floridas västkust har med sin ”snake pit” en av tourens tuffaste avslutningar.

Hela resorten imponerar med sina fyra banor, bra restauranger och läckra spa. Hit reser folk från hela USA och man förstår varför.

Par: 72

Bästa hål: Precis innan du når ”snake pit” spelar du signaturhålet nummer 14, en par femma som svänger två gånger om innan du kommer till en upphöjd green varifrån du kan se de för Innisbrook så typiska blomsterarrangemangen.

Greenfee (högsäsong): 175 dollar.

Läs mer om besöket på Copperhead.

20. Grand Del Mar (Kalifornien, USA)

Kommentar: I San Diegos bergiga omgivning tränar stjärnor som Phil Mickelson och Xander Schauffele dagligen. Personligen tycker jag banan är aningen för svår för medelgolfaren då du så fort du är utanför fairway är en boll fattigare (i alla fall om du inte vill bli uppäten av giftiga ormar).

Exklusiviteten och banans enorma kvalitet råder det inget tvivel om, ur detta perspektiv är man bäst i San Diego.

Par: 72

Bästa hål: 18, ett vackert vattenfall och det pampiga klubbhuset ger detta hål en mycket speciell inramning.

Greenfee (högsäsong): 270 dollar.

Läs mer-länk: Kommer 2020

21. Dunes Course, Costa Navarino (Messinia, Grekland)

Kommentar: En av Europas snabbast växande golfdestinationer hittar vi tre timmars bilfärd från Aten. På Costa Navarino har man i dag två riktigt fina banor i form av Bay och Dunes, signerade Robert Trent Jones Jr och Bernhard Langer. Ytterligare två (José Maria Olazabal) är på gång.

Den bästa banan är enligt mitt tycke Dunes som är bättre både vad gäller underhåll och layout, även om vyerna är läckrare 10 minuter längre bort.

Par: 71

Bästa hål:

Greenfee (högsäsong): 168 euro

Läs mer om besöket på Dunes Course.

22. La Foret, Citrus Golf (Hammamet Sud, Tunisien)

Kommentar: Den klart bästa banan jag spelat i Tunisien ligger ungefär en timmes bilfärd från Tunis. På Citrus Golf hittar du två 18-hålare och en rolig korthålsbana. Tunis har kämpat en hel del med turismen sedan terrordåden 2015, men det känns som att man äntligen är på väg tillbaka och med banor som Citrus Golf är det svårt att hålla sig borta.

Tuff tävlingsbana med stort lugn och vackra vyer.

Par:

Bästa hål: 18, denna par fyra kräver ett välriktat och långt utslag – vilket inte alls är en självklarhet när både nerver och trötthet slår in.

Greenfee (högsäsong): 98 euro.

Läs mer om besöket på La Foret.

23. Golf Alcanada (Mallorca, Spanien)

Kommentar: Precis som Bay Course nedan designad av Robert Trent Jones Jr som är erkänt skicklig på att lyfta fram vackra vyer. Faktum är att de båda banorna påminner en del om varandra. Golf Alcanada ägs och drivs av familjen Porsche (Tyskland, precis som så mycket annat på Mallis) och håller riktigt hög klass. Enligt mitt tycke den överlägset bästa golfbanan på Mallorca, både när det kommer till design, klubbhus och atmosfär.

Par: 72

Bästa hål: 13, denna par femma ger dig både dagens bästa vy och dagens roligaste utslag. Med en bra drive når du på två.

Greenfee (högsäsong): 165 euro.

Läs mer-länk: Kommer 2020.

24. Bay Course, Costa Navarino (Messinia, Grekland)

Kommentar: Bay course kommer snart att vara den mer exklusiva av de två Costa Navarino-banorna. Här har man ett nytt spektakulärt klubbhus och snart två nya hotell.

All byggnation har påverkat layouten som snart kommer att höjas en nivå.

Vyerna över Navarino-bukten är svåröverträffade samtidigt som jag kan tycka att man i dag har en aning för många par 3-hål.

Par: 71

Bästa hål: 7, ett riktigt smalt par 5-hål som du bör spela på tre slag men som är nåbart för den som har löd i bössan. När du väl är uppe på den väldigt kuperade geenen bör du ta en titt tillbaka för att se vad du åstadkommit…

Greenfee (högsäsong): 208 euro

Läs mer om besöket på Bay Course.

25. Portsalon Golf Club (Donegal, Irland)

Kommentar: En av de mer opolerade banorna i vad som måste ses som ett riktigt GolfMekka. 18 riktigt läckra hål med naturens element som din största fiende.

Par: 72

Bästa hål: 2, hål två fullbordar den riktigt tuffa öppningen på Portsalon. Utslagen spelar du över stranden och inspelet över en förrädisk bäck. Håll i hatten, annars väntar strecket på dig…

Greenfee (högsäsong): 100 euro.

Läs mer om besöket på Portsalon.

