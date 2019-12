Frida Kinhult har tagit sitt livs så långt största beslut.

Hon har hoppat av universitetsstudierna för att nå sina drömmar och bli världens bästa golfare.

– Min utbildning är golf, säger den svenska supertalangen.

Frida Kinhult in action. Foto: Göran Söderqvist

Från och med nu ska 20-åriga Frida Kinhult livnära sig på golfen. Steget är stor. Hon har hoppat av studierna på Florida State University och nu kommer varken stipendium eller CSN-pengar att hjälpa henne.

När vi talas vid är hon hemma på jullov och förbereder sig för vad som komma skall. Första tävlingen som proffs är tre månader bort och spelas i Florida.

– Äntligen får jag göra det jag vill till 100 procent. Det känns som att college var något jag ville och något som var väldigt bra på vägen, men jag var också tvungen att lägga 20-25 timmar i veckan på skolan. Det var som ett långt och svinkul träningsläger.

Även om hon själv aldrig haft som ambition att gå alla fyra universitetsåren i Florida är det många som kommit fram och frågat om hon ”verkligen ska hoppa av skolan”.

– Det är klart att jag har hört mycket ”vad händer om du skadar dig?” och så vidare. Jag ser det som att min inriktning är golf och jag pluggar till det. Nu känns det dumt att inte ta chansen.

Oväntat stöd från rektorn

När Frida häromdagen var på Ica och handlade sprang hon på sin tidigare rektor.

– Hon var ju nästan glad att jag hade hoppat av skolan, även om hon jobbade inom skolan och menar att det är bra att utbilda sig så tyckte också hon att golfen är min utbildning och med tanke på var jag är i livet så tyckte hon det var helt rätt att köra på.

Och nog var det bara en tidsfråga innan Frida Kinhult skulle besluta sig för att bli proffs. Hon har rankats som världens bästa amatör, är flerfaldig vinnare på college och har vunnit lag-EM med det svenska landslaget.

Hon är precis som Julia Engström del av vad som spås vara en gyllene svensk generation golfare.

Golfens bristande jämställdhet

Men tjejerna har inte allt på sin sida. I en artikel i GolfWeek den 27 november berättades att prissummorna på damsidan endast motsvarar 19 procent av de pengar herrarna spelar om. Detta gör att man exempelvis måste vara i den absoluta toppen av Europatouren för att få verksamheten att gå runt – samma sak gäller på Symetra-touren i USA.

Hur ser du på bristen på jämställdhet inom idrotten?

– Man drömmer ju om att det ska bli bättre, om man lägger ner lika mycket så vill man ju ha lika bra betalt. Men just nu är det som det är och jag kan inte göra så mycket åt det. Jag är ju inte personen som skriver på kontraktet som säger att vi ska ha lika mycket betalt som killarna.

– Ibland reflekterar jag över det, men jag vill inte lägga någon kraft på det, för då kan det gå ut över mitt spel. Jag tänker snarare att blir jag tillräckligt bra så klarar jag mig.

Ett beslut hon inte ångrar

I våras tog Frida ett kontroversiellt beslut när hon tackade nej till tidernas första damtävling på anrika Augusta National. Främst var det män som inte kunde förstå hennes beslut att nobba US Masters-banan och en chans att skriva historia till förmån för en inbjudan till ANA Inspiration, som spelades samtidigt.

Nu kommer hon sannolikt aldrig få spela banan i Georgias sydligaste hörn, men det är inget hon ångrar.

– Hade jag spelat tävlingen på Augusta och blivit proffs till i år, då hade jag inte fått känna på ANA-banan som amatör. Får man sedan spela ANA Inspiration något år senare så har jag viktig erfarenhet i ryggen. Så att ta den käftsmällen som amatör kan ju vara bra i ett längre perspektiv.

Frida Kinhult kvalade i höstas till den amerikanska LPGA-touren. Hon föll på målsnöret och slutade på plats 60 i en tävling där de 45 främsta fick ett ”kort” på touren.

Vill spela Solheim Cup

Hon får i stället spela alla tävlingar under 2020 på Symetra tour, en nivå under.

– Beroende på hur jag puttar en dag så kan det påverka min ekonomi, säger Frida och innan hon pekar på hur där genom Symetra finns en väg till golfens finrum.

– Nu fick jag inte något LPGA-kort den här gången, men det är inget jag grämer mig över. Att hoppa två steg direkt hade kanske varit en för stor skillnad. Så jag ser det som något positivt att jag får spela Symetra och lära mig hur proffslivet fungerar.

Det tio bästa på Symetra Tour 2020 får en plats på LPGA till 2021.

– Det är absolut ett mål. Nummer 11-35 går sedan in i slutkvalet till LPGA och 36-100 går in på näst sista. Så även om man inte löser det genom topp-10 så finns det andra vägar att ta sig fram.

För det är framåt Frida vill.

– Jag vill spela Solheim Cup och en dag vara högst upp på världsrankingen. Att gå från amatör till proffs hjälper en del.



