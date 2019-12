Stensons succé på Bahamas – tätkänning i Tigers tävling

Henrik Stenson har fått en flygande start på Tiger Woods inbjudningstävling på Bahamas.

I starka vindar lyckades svensken ta sig runt tre slag under par – och är därmed delad fyra tre slag bakom ledarduon Gary Woodland och Patrick Reed.

Foto: TT

Stjärnspäckade Hero World Challenge är Henrik Stensons sista tävling för året

Stenson har inte vunnit någon tävling under 2019 – men på Bahamas har han börjat bra.

Den 43-årige svenskens höjdpunkt den första dagen kom på hål nummer 14, en par fyra där han gjorde en eagle.

Utslaget slog Stenson med sin trätrea – en klubba han nyligen bytt ut – och kunde snart konstatera att även den nya modellen verkar funka fint.

Från ungefär 280 meter stannade bollen en meter från flaggan och sedan var det bara att knacka i putten.

Samlar pengar till orkanens offer

Bara 18 spelare deltar i tävlingen, efter Reed och Woodland hittar vi Chez Reevie på -4. Stenson delar sedan fjärdeplatsen med Justin Rose, Justin Thomas och Rickie Fowler.

Trots att tävlingen inte är en officiell PGA Tour-tävling är prispengarna hyfsat stora. Den drivs som en välgörenhetstävling av Tiger Woods, där man försöker samla pengar till Woods egen stiftelse samt ONE Bahamas – en organisation som hjälper orkanen Dorians offer. Extra pengar skänks för varje birdie, eagle och hole in one.

Woods själv gjorde precis som Stenson en eagle och gick den första rundan på par. Han är därmed delad elva.



