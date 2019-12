Tiger Woods spurtade under den andra dagens spel av den egna inbjudningstävlingen Hero World Challenge på Bahamas.

En andrarond på sex slag under par gör att han precis som Henrik Stenson blandar sig i toppen.

– Jag har en bra chans att vinna, säger Tiger Woods till C More.

Både Henrik Stenson och Tiger Woods var lite sega ur blocken och gick de första nio hålen på par respektive ett under.

Men under de sista nio blev det sedan åka av.

Stenson gjorde tre raka birdies på hål 10 till 12, medan Woods gjorde eagle på elvan och sedan följde upp det med ytterligare tre birdies.

”Kommer ha chans på segern”

Woods gick den första rundan på par och är därmed totalt sex under. Själv lyfte han fram puttningen som den stora skillnaden mellan onsdagen 72 och torsdagens 66 slag.

– Det var inte så blåsigt i dag, i går fick man till och med räkna in vinden på puttarna, säger Woods.

– Jag är fyra-fem slag bakom ledarna och kommer ha chans på segern. I dag gjorde jag egentligen inga misstag överhuvudtaget.

Stenson delad trea

Efter birdiekavalkaden på hål 10-12 fortsatte Stenson att spela bra och nya birdies kom på hål 16 och 18. Han är därmed två slag före Woods och delad trea tillsammans med regerande mästaren Jon Rahm när halva tävlingen spelats.

Leder gör Patrick Reed på -2. Han är tre slag före Gary Woodland och fyra före Stenson och Rahm.

