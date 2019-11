Eddie Pepperell sticker inte under stol med sitt vinintresse och talar öppet om att han ibland tävlar bakfull.

Dessutom diskvalificerades han förra veckan efter att han mitt under tävlingen fått slut på golfbollar.

Den 28-årige engelsmannen är tourens nya skandalgolfare.

– Jag ljuger inte, säger han.

Eddie Pepperell. Foto: TT

Situationen var inte helt olik den Kevin Costner stod inför i klassikerfilmen Tin Cup.

När Eddie Pepperell på det fjärde hålet i den gångna helgens stortävling Turkish Airlines Open slog boll efter boll i vattnet tog ammunitionen helt enkelt slut.

För ovanlighetens skull hade den annars så talföre 28-åringen från Oxford inte mycket att säga efter lördagens debacle på banan Montgomerie Maxx Royal.

”Har aldrig sett något liknande”

Pepperell som var på par för tävlingen när han peggade upp på hål fyra (hans trettonde för dagen) kom alltså inte vidare och missade därmed chansen att tjäna en ganska fin hacka i den turkiska 70 miljonerstävlingen.

I ett sms till amerikanska Golf Digest skrev han kort och gott: ”Jag har inget att tillägga”. Senare medgav Pepperell dock att han faktiskt inte visste hur många bollar han slagit i vattnet.

Under rundans gång hade Pepperell sällskap med den tidigare världsettan Martin Kaymer och sydafrikanen George Coetzee.

– Han slog sina slag och kom sedan bort till mig och sa att han hade slut på bollar. Sedan gick han av banan. Jag skulle gissa att det var fyra eller fem bollar, vi var nog ungefär 80 procent säkra på att det var fem. Han var så snabb att det var svårt att hålla räkningen, säger Kaymer och fortsätter:

– Och nej, han frågade inte om han kunde låna ett par bollar. Det såg inte ut som han ville spela vidare. Redan på hålet innan hade han puttat med en annan klubba en puttern, så det hände en hel del…

– Jag har faktiskt aldrig sett något liknande. Bara på film, i Tin Cup.

Spelade bakfull – kom lika med Tiger

Eftersom han inte lyckades avsluta hålet diskvalificerades Pepperell från tävlingen, andra påföljder så som böter lär också vänta för engelsmannen.

Det var dock inte första gången som Pepperell lockat till sig rubriker av andra anledningar än fint spel. Han är en av tourens både mest kontroversiella och populära spelare – mycket tack vare sin humor, öppenhet och förmåga att med sin ärlighet mucka gräl.

Efter att han avslutat British Open 2018 på Carnoustie med en 67-runda berättade han öppet att han spelat bakfull.

– Jag ska inte ljuga. Jag fick för mycket att dricka i gårkväll. Det var fint vin i IMG-huset. Jag var där med min tränare och vi dränkte några sorger.

– Ibland krökar jag till. Tiger Woods dricker inte, han är en sann atlet, men jag har provat lite olika metoder under min karriär och det har lett till både bra och dåliga resultat. Jag tycker om att ha kul och socialisera på kvällarna. Det tar bort lite stress och press från tävlandet.

Kallade kollega för ”dumskalle”

Faktum är att Pepperell och den sanne atleten Woods slutade lika i den där tävlingen på Carnoustie.

Eddie Pepperell var också i händelsernas centrum när debatten kring långsamt spel stormade som mest i somras. Den erkänt långsamme Bryson DeChambeau hoppades under The Northern Trust Championship på från alla håll och kanter.

Pepperell tog sina skott via Twitter.

– Titta bara på hans spelpartners, de är båda helt uttråkade. Långsamma spelare gör golfen mindre kul för medspelarna. Problemet i detta fallet är att den till synes opåverkbara, enkelspåriga dumskallen i det här fallet inte bryr sig om andra.

Det var ett uttalande Pepperell så småningom fick be om ursäkt för.

Eddie Pepperell beskrivs av vissa som galen, men väldigt många älskar 28-åringen och ser honom som en underhållare som säger det alla andra vill men inte vågar säga.

Men faktum är att det inte ska glömmas bort att killen kan spela golf. Pepperell har vunnit två gånger på Europatouren och rankas för närvarande bland de 50 bästa i världen.

Vi kommer se mycket mer av honom.

Eddie Pepperell med fanclub.Foto: Tomas Leprince.

