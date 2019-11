Från mobbad till LPGA Tour-stjärna – Haley Moores vackra berättelse

Haley Moore kallades tjock och ful.

I grundskolan ville så kallade klasskompisar inte veta av henne; de reste sig och gick när hon ville sätta sig bredvid dem i matsalen.

Detta är berättelsen om den nyblivna LPGA Tour-stjärnans revansch.

Haley Moore har mobbats under stora delar av sin uppväxt – på golfbanan fick hon sin revansch.

När Haley Moore gick i mellanstadiet stal en klasskompis hennes ryggsäck, fyllde den med vatten och kastade in den i pojkarnas omklädningsrum.

Moore var en stor Justin Bieber-fan och hade just köpt en av hans böcker. Men det var inte bara boken som förstördes, den taskiga (vad som skulle vara) kompisen rev också upp ett sår i Haleys hjärta. Ett sår som skulle ta lång tid att läka.

– Det var många som var väldigt taskiga, och speciellt ofta på grund av hennes vikt, berättar mamma Michelle för GolfWeek.

Haley själv i Golf Channel.

– De sa att jag var tjock och ful, och om jag satte mig vid ett bord i skolans matsal så reste de sig andra och gick.

I dag har 20-åriga Haley Moore redan hunnit gå igenom mycket. Det är därför hennes Askungensaga nu fascinerar en golfvärld.

”Då hade jag inte överlevt”

Hon spelar ett spel som lätt blir personligt. Men för Haley Moore har de senaste veckorna handlat om så mycket mer än det faktum att hon i LPGA-kvalets andra steg bara med ett slags marginal lyckades ta sig vidare till slutkvalet och att hon väl där lyckades resa sig från tidernas mardrömsstart.

I förra veckans sista steg inledde hon den åtta rundor långa tävlingen med att gå fyra slag över par på de första sex hålen.

– För ett par år sedan hade jag inte överlevt det, sa hon efteråt.

För även om Instagram-modellen Muni He – som samlat på sig närmare 400 000 följare tack vare sitt utseende – gick samtliga åtta rundor under par och vann kvalet var det Haley Moore som bar på den mest rörande berättelsen.

45 spelare säkrade en plats på LPGA-touren till nästa år. 19 av dem är rookies. Och en av dem heter Haley Moore.

Efteråt forsade tårarna ned för hennes kinder samtidigt som hennes mamma och pappa kramade om henne.

Det hade av många anledningar varit en lång resa, för det var faktiskt inte alls säkert att Moore skulle få chansen att spela kvaltävlingen överhuvudtaget.

Tvingades samla ihop pengar för att tävla

Så sent som för ett halvår sedan hade Haley Moores familj inte pengarna som krävdes för att finansiera dotterns tävlande. Men tack vare en Go Found Me-kampanj på internet lyckades man samla in pengarna.

– Jag trodde inte i mina vildaste drömmar att vi skulle lyckas, säger Haleys mamma Michelle till GolfWeek.

En av donationerna var på över 60 000 svenska kronor, och allt som allt samlade man ihop drygt 300 000.

Dessutom skänktes både flyg- och hotellpoäng och folk erbjöd sig till och med att låna ut sina bostäder och gå caddie till 20-åringen.

Alla ville hjälpa tjejen som under hela sin uppväxt mobbats för sin stora kropp.

En av donatorerna Jeremy Rodgers:

– Du är vacker både på in- och utsidan. Jag har en son som spelar golf på highschool. Han har Aspberger och har svårt att vinna kompisarnas respekt. Fortsätt att inspirera oss till att sikta mot stjärnorna och aldrig ge upp!

Tack vare det stöd hon fick hade Haley Moore möjlighet att inte bara ställa upp i LPGA Tour-kvalet. Hon kunde dessutom besöka banorna i förtid för att lägga upp sin spelstrategi – det var utflykter hon inte ens kunde drömma om tidigare. Och det räckte alltså för att nå hela vägen.

– Det har varit som en skänk från ovan, har Michelle sagt.

Golfen blev hennes räddning

Men till en början erbjöd golfen ingen frizon från mobbingen. Det gick till och med så långt att andra tävlande gjorde allt de kunde för att Haley skulle få pliktslag.

– De var helt otroligt elaka, säger Laura Ianello som sedan skulle bli Haleys college-coach.

– I college blev hon själv sin största fiende. Hon var extremt hård mot sig själv på golfbanan, för att livet varit så hårt mot henne tidigare.

Men spelet skulle också bli hennes räddning. Haley hade en sällan skådad talang och dominerade den lokala juniorscenen. Till en början ledde det till avundsjuka bland hennes motståndare, men i takt med att hon utvecklades och tog steg för steg i tävlingstrappan började vänskapsband att formas.

Framgångarna förde Haley till coach Laura Ianellos college-lag på University of Arizona.

– Hennes största svårighet, förutom sig själv, var att hon hade problem att passa in. Innan hon fick en plats i vårt lag tror jag inte att hon haft några vänner, men vårt lag accepterade vi henne, säger Ianello till Golf Channel.

Vänliga människor gör skillnad

Den jobbiga vägen mot acceptans inleddes ett på en restaurang dagen före hennes första besök på University of Arizona. Haley beställde en Mac n’ Cheese. Hennes mage gjorde uppror.

Väl på plats på universitetet gjorde osträtten sig påmind. Haley sprang mot närmsta papperskorg, men det var för sent. Mitt inne på skolans ”food court” och framför hundratals elever spydde Haley, mitt på golvet och över sina egna kläder.

Hon hade genom hela livet fallit offer för mobbarna och förväntade sig samma sak denna gång. Det var en katastrof, det var ju här hon ville tillbringa de kommande fyra åren av sitt liv.

Men istället för glåpord fick Haley hjälp att torka av sig och leddes till toaletten.

När hon sedan tidigare i maj 2018 sänkte den avgörande putten i collegegolfens största mästerskap NCAA Championship kastade sig lagkamraterna från University of Arizona över den 188 cm långa Haley i ett stort glädjevrål. Hon var deras hjälte och Askungensagan ett faktum.

– Jag är i chock, sa Haley då efter att ha avgjort i särspel.

– Jag gjorde det för dem, att ha vänner som dem är något som man verkligen behöver.

Nästa år ser du henne på golfens största scen.

