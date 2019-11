Rory McIlroy har inte vunnit sedan augusti månad.

Men det förtäljer inte hela storyn. Den nordirländske stjärnan har inlett WGC-tävlingen i Kina med två raka 67-rundor – vilket också är hans smått otroliga snittscore sedan sommarens British Open.

– Jag är mycket nöjd, säger McIlroy.

British Open på Royal Portrush, bara ett stenkast från Holywood där McIlroy växte upp, blev ett riktigt magplask för den 30-årige Rory McIlroy.

Nordirländaren som var storfavorit inför tävlingen inledde med att slå sitt första slag out-of-bounds och hade sedan hela åtta slag i på det första hålet.

Men det var också en tävling då han vägrade ge upp. Trots att han gick den första rundan på hela 19 slag vägrade han ge upp. Efter en heroisk andrarunda noterades McIlroy för 65 slag och missade kvalgränsen med minsta möjliga marginal.

– Innan veckan började sa jag att detta var något jag gjorde för mig själv, men när det väl kom till kritan så spelade jag lika mycket för fansens skull, sa han då med gråten i halsen.

Vann många nya fans

Att han på banan där han som 16-åring satte banrekord inte fick spela under helgens avgörande var så klart ett monumentalt misslyckande. Men med sättet han hanterade motgången vann Rory McIlroy mängder av fans världen över.

Året 2019 har annars varit fantastiskt för McIlroy som i våras vann Players Championship och i augusti tog hem tourfinalen på East Lake.

Vad som är värt att notera är kanske framför allt McIlroys snittscore efter misslyckandet i British Open.

McIlroy, som för närvarande rankas som världens näst bäste golfare, har sedan dess i snitt spelat sina 18-hålsrundor på otroliga 67 slag (de flesta banor har par 72).

Fortsatte otroliga trenden

Med just två 67-rundor har han också inlett veckans WGC-tävling i Kina. Han ligger därmed totalt tio slag under par och ett bakom ledande engelsmannen Matthew Fitzpatrick.

– Jag inledde bra och var -4 efter 6. Då tänkte jag att det fanns en chans att skjuta en lägre score än jag gjorde under gårdagen. Men sedan började jag missa några fairways i mitten av ronden, missade några greener och helt plötsligt blev det ganska tufft där ute, säger McIlroy som gjorde eagle på fredagens 18:e och sista hål.

– Banan är enkel från fairway. I slutet av ronden började jag träffa den ytan igen vilket var härligt.

Ytterligare ett slag bakom Fitzpatrick ligger den regerande mästaren Xander Schauffele. Schauffele spelar trots att han under uppladdningen inför tävlingen varit sjuk och inte kunnat spela en enda träningsrunda.

Tävlingens ende svensk Henrik Stenson -4 efter 36 hål.

