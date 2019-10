Tigers andra raka 64:a – ensam ledning i Japan

Tiger Woods är i form. Efter två raka 64-rundor och 18 hål som regnat bort leder amerikanen PGA Tour-tävlingen Zozo Championship i Japan.

Foto: LEE JIN-MAN / AP TT NYHETSBYRÅN

NY PODCAST UTE NU: K CLUB – VÄNSKAP, ETT SPECIELLT RYDER CUP OCH GOLFENS FRAMTID

Tiger Woods inledde tävlingen med 64 slag och noterades därmed för sin bästa öppningsrunda i en PGA Tour-tävling någonsin. Det gav delad ledning med US Open-vinnaren Garry Woodland.

Efter att fredagens runda sedan ställts in på grund av dåligt väder svarade Woods på lördagen för en ny 64, och nu är han i ensam ledning. Woods gick de första nio ett under par och växlade sedan upp med fem birdies under den andra halvan.

I för avgörandet leder Woods med två slag före Jagande Woodland.

LÄS MER: Jag har testat Tigers och Stensons nya klubbor

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger