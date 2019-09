Den 1 januari får Sverige ett nytt handicapsystem, ett system som kommer gälla i hela världen.

Inför övergången har Golfbloggen bett handicapexperterna Birgitta Ljung och Claes Grönberg reda ut vad som gäller.

– Detta är en gyllene chans att få en rättvisande handicap, säger Claes.

Claes Grönberg och Birgitta Ljung lär dig allt du behöver veta om det nya handicap-systemet.

Frågorna är många inför att det nya världsomspännande handicapsystemet den 1 januari ska tas i bruk.

I korta drag kommer det nya systemet att räkna ut en handicap baserat på de åtta bästa av dina 20 senaste rundor, dessutom skrotar man handicapgrupperna och det krävs inte längre tävlingsspel för att låghandicapare ska kunna registrera sin rond. Du kommer också att kunna notera alla ronder mellan 9 och 18 hål utan att förregistrera.

Birgitta Ljung är ledamot i Svenska Golfförbundets regelkommitté. Hon fanns som europeisk representant med vid bordet när man skapade det nya världshandicapsystem vi nu ska använda.

– Redan för 30 år sedan började diskussionerna under en golfkonferens som hölls av The Royal & Ancient. Då var frågan uppe om att ha samma handicapsystem i hela världen. För att kunna ha samma handicapsystem var man tvungen att ha samma course rating-system.

Året var 1992 och 1996 fick vi det amerikanska slopesystem som nu i flera år funnits vid första tee och berättat för dig hur många erhållna slag du får.

Möten i det tysta

Men efter att ha applicerat slopesystemet på de svenska banorna blev det tyst. Först 2011 togs diskussionen om ett gemensamt handicapsystem upp på nytt.

Reglerna var då gemensamma för hur spelet skulle spelas, vad amatörstatus innebar och vilka klubbor man fick använda – men ett gemensamt handicapsystem hade man inte.

Både USGA och R&A tyckte att det var hög tid.

Världens sex olika handicapsystem skulle bli ett.

– Det var många möten i det tysta de första åren, sedan startade man 2016 med vad man kallade en handicap operation committee med cirka 20 personer. Alla sex handicapsystemen var representerade. Jag var en av våra två representanter, berättar Birgitta.

– Vi offentliggjorde ingenting eftersom det krävdes en hel del diskussioner innan man överhuvudtaget var överens om och i fall man skulle fortsätta.

Claes Grönberg är handicap- och regelansvarig på Svenska Golfförbundet. Han berättar att processen med de nya golfregler som trädde i kraft för snart ett år sedan också den började vid 2011-2012.

Det har alltså tagit tid.

– När man ska göra sådana här stora förändringar så måste man också känna på grejerna ordentligt och börja på ett vitt blad. Eftersom man inte vet om det ska bli något av det så gör man inte så mycket reklam för det.

Handicap baserat på snitt

I stora drag kommer vi från och med den 1 januari att använda oss av vad som tidigare varit det amerikanska handicapsystemet. I USA fick man tidigare en handicap baserat de tio bästa av dina 20 senaste rundor, det har man nu som bekant modifierat till åtta.

Den övre handicapgränsen kommer också att gå upp till 54 – något man tidigare inte varit i närheten av på andra sidan Atlanten.

Dessutom kommer det vi i Sverige kallat CBA, som gett en buffertzon baserat på yttre förhållanden, att finnas kvar men istället kallas PCC (Playing Condition Calculation).

Självklart undra många hur deras handicap förändras vid årsskiftet, samt hur det kalkyleras.

– I möjligaste mån använder man redan registrerade scorer, säger Birgitta och fortsätter:

– Man skulle kunna göra så att alla ärver sitt gamla handicap, alternativt att alla börjar på ett blankt blad. Men med tanke på hur många det är som har relativt få registrerade rundor så skulle det ta väldigt lång tid innan alla var fullt inne i systemet, spelade 20 rundor och fick sin nya handicap. Istället blir det så att man går hela vägen tillbaka till 2017 för att plocka upp gamla scorer, och så räknar man om dem i enlighet med världshandicapsystemet.

Den enda begränsningen blir att man bara kan använda scorer som registrerats i Sverige – annars är inte informationen tillräckligt säker.

– Det blir ändå en betydligt snabbare övergång än om vi skulle vänta tills alla hade registrerat 20 ronder i det nya systemet.

Vill undvika dramatisk övergång

För de som inte har 20 registrerade ronder mellan 2017-2019 finns det en nedtrappningstabell för 19 ronder och nedåt. Tabellen visar hur många av de spelade ronderna som räknas gentemot ens handicap.

– Har man då väldigt få ronder läggs det in en artificiell rond som blir vad vi kallar en ankarrond, så att inte väldigt få ronder för snabbt påverkar din handicap. Det skulle vara väldigt olyckligt om du bara har tre ronder registrerade och de skulle vara väldigt dåliga, i ett sådant fall måste vi ha någon typ av handbroms så att man inte går upp orimligt mycket, förklarar Birgitta.

– Det är helt enkelt till för att övergången inte ska bli så dramatisk. Upp till tre ronder så räknas bara den bästa. Har du till exempel tre i handicap så måste du upp på sex-sju 88-ronder för att det ska börja röra på sig.

Alla som har färre 20 ronder registrerade under treårsperioden får en artificiell rond. Spelar man väldigt mycket så är chansen större för en justering eftersom det inte finns någon artificiell rond som går in som ankare.

Många talar om att handicapen kommer gå upp. Stämmer det?

– Vi har tittat statistiskt på hur det slår, och spelar du mycket, är en stabil spelare och har ett EGA-handicap som visar din spelstandard; då blir det inte någon dramatisk skillnad. Är man däremot en person som handicapmässigt är på väg utför så reagerar det snittsystem vi kommer få lite snabbare än det systemet vi haft. Tidigare har det krävs väldigt många rundor för att din handicap ska hänga med uppåt, säger Claes.

Utöver att du framöver kommer kunna registrera rundor som är kortare än 18 hål hoppas Birgitta och Claes att spelare i allt större utsträckning ska registrera sina rundor hål-för-hål och inte bara ange en totalpoäng efteråt.

– Eftersom alla tävlingsrundor registreras hål-för-hål och då vore det en fördel om man gjorde samma sak med sällskapsrundor. En totalpoäng kan ha kommit till på väldigt många olika sätt, säger Birgitta och fortsätter.

– Har man haft ett riktigt katastrofhål så räknas inte mer än max netto-dubbelbogey, vilket är detsamma som när du fått noll poäng i poängbogey. I dag är alla väldigt vana vid att ange sin poäng som totalscore, men vi ser framför oss det kommer att förändras. Alla appar och så vidare som folk använder där man fyller i sin score hål-för-hål kommer hjälpa dig automatiskt med detta.

Det kommer dock att finnas en ekvation både för en poängbogeytotal och för den som vill föra in sin score hål-för-hål.

Hur registrerar jag mina rundor?

– Det finns massor med olika sätt. Antingen kan du be någon på din klubb, eller så kan du använda din terminal på golfklubben eller så kan du göra det online på golf.se. Då anger man datum, bana, markör och resultat. Då går det rakt in i systemet och du får en ny korrigerad handicap.

Hur påverkar väderförhållanden min nya handicap?

– Det är viktigt att ronderna registreras samma dag som de spelas, för det kommer att räknas ut en PCC (tidigare CBA) varje dag som indikerar spelförhållandena och ger en buffertzon. För att kunna påverka dagens PCC måste man registrera sin runda direkt. Även sällskapsrundor kommer att vara med i den bilden.

– De gamla CBA-värdena kommer att räknas in när du vid årsskiftet får din nya handicap.

Därför heter det ”en handicap”

Behöver jag registrera alla mina rundor?

– Det är spelaren som är med och bestämmer hur bra handicapsystemet ska vara. Är man duktig på att registrera sina rundor och man har många rundor i sin handicaphistorik då får man en riktig och bra handicap. Men är det knappt en enda rond där så blir det vad det blir. Så här har golfaren chansen att få en väldigt riktig golfhandicap. Så nu gäller det att ta chansen.

Kommer jag likt tidigare att behöva en exakt tävlingshandicap (fyra tävlingsrundor de senaste 365 dagarna) för att få spela tävlingar?

– Nej. Tävlingshandicap försvinner som allmänt begrepp i handicapsystemet. Däremot så kan en arrangör i tävlingsbestämmelserna säga att man måste ha ett visst antal registrerade rundor för att få ställa upp, men då ligger det i tävlingsvillkoren, svarar Claes.

Innan jag lägger på luren är det en fråga jag måste ställa till Claes och Birgitta.

Under mina drygt 20 år som golfare är det en sak jag fortfarande inte lyckats klura ut. Heter det en eller ett handicap?

– En handicap. Vi har haft den diskussionen flera gånger. Ett handicap förknippar folk ofta med att vara handikappad, att man är blind, döv eller så. Och det blir ju inte bra. Därför säger vi ”en golfhandicap”. Det är bra att det är olika så att man inte blandar ihop det.