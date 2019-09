KRÖNIKA: Supermatcherna är tillbaka för att stanna

I fjol var det Tiger Woods och Phil Mickelson som gjorde upp.

Om en månad ställs tidernas bäste mot Rory McIlroy, Jason Day och Hideki Matsuyama.

Uppvisningsmatcherna härstammar från tider långt innan Tigers – nu hoppas jag de är här för att stanna.

Uppvisningsmatcherna har länge haft en viktig plats inom golfen – kanske är det den mest underhållande spelformen?I bild från vänster: Walter Hagen, Tiger Woods, Old Tom Morris och Young Tom Morris.

Om vi backar bandet till proffsgolfens begynnelse och 1800-talets andra hälft så var uppvisningsmatcher av det här slaget ett mycket vanligt sätt att tjäna pengar för talangfulla golfare.

De fungerade lite som romartidens gladiatorer och medlemmarna sponsrade och satsade pengar på sina spelare – det var gambling med för tiden stora pengar. Proffsen ansågs ofta som osofistikerade då det var fult att tjäna pengar på sin golf. Ofta tilläts de inte ens i klubbhusen.

En så kallad supermatch som går till historien är den mellan Old och Young Tom Morris och bröderna Willie och Mungo Park. Under matchen som spelades på North Berwick nådde ett telegram herrarna. Old Tom Morris tog emot det och kunde läsa att Young Toms gravida hustru Margaret Drinnen kämpade för livet i samband med födseln av parets första barn.

Old Tom hemlighöll innehållet för sin son och i stället för att direkt bege sig hem till St Andrews spelade de klart matchen och vann.

Efteråt skyndade de sig hem, men när de nådde St Andrews var det redan för sent, varken Margaret eller det nyfödda barnet klarade sig.

Mindre än fyra månader senare dog också en försupen Young Tom, bara 24 år gammal.

Walter Hagen gick i bräschen

Vid det laget hade han redan vunnit British Open fyra gånger, och det finns de som än i dag anser att Young Tom Morris var den mest dominante golfaren spelet sett.

Hur som helst var uppvisningsmatcherna vanligt förekommande under den här tiden och de skulle vara det under flera decennier – för att inte säga ett helt sekel.

Mannen som sammanför proffsgolfen då med den vi ser i dag hette Walter Hagen. Han var en New York-född playboy, som under British Open 1920 på Royal Cinque Ports Golf Club hyrde en lyxbil av märket Pierce-Arrow. Då han nekades access till klubbhuset fick bilen agera hans privata omklädningsrum under tävlingen.

Bilen stod under hela veckan parkerad på klubbens uppfart.

De fisförnäma medlemmarna trodde inte sina ögon.

Vid ett annat tillfälle vägrade han gå in i ett klubbhus för att ta emot sitt segerpris eftersom han tidigare inte fått komma in.

1919 blev Hagen den första så kallade ”touring professional”, han blev snabbt mycket populär och kunde så småningom ta allt mer betalt bara för sin blotta närvaro – något vi känner igen från dagens proffsgolf.

Det hela slog i Sverige när affärsmannen Tom Lidén 1968 lyckades locka hit Arnold Palmer. Tidningarna gick bananas när världens rikaste idrottsman drog på Sverigeturné. Det var mittuppslag, löpsedlar och förstasidor, och fördelat på två dagar kom hela 10 000 personer för att se superstjärnan spela med bland annat Sven Tumba – det motsvarade på den tiden var tredje svensk golfare.

Det engagerade.

Svaret har funnits mitt framför näsan

Men med åren växte PGA- och Europatouren sig allt starkare och allt mer av proffsgolfen skulle komma att kretsa kring att spela på en av de två tourerna. 72-hålskonceptet med slagspel blev standard.

Vad jag nu personligen finner ganska intressant är att pampar som Europatourens VD Keith Pelley och PGA-tourens dito Jay Monahan i dag verkar leta med lampa och lykta för att hitta snabbare, mer händelserika spelsätt som engagerar publiken och lockar fler till golfen.

Samtidigt som de letat och letat och letat blev årets Solheim Cup en succé, Ryder Cup är det alltid och The Match mellan Phil Mickelson och Tiger Woods i fjol var bra TV.

Annika Sörenstam kom tvåa i Skins Game 2003, i en match många minns eftersom Annika sänkte ett långt bunkerslag.2005 mötte hon Tiger Woods, Fred Couples och Fred Funk. Då drev hon ut Funk som valde att spela sitt nästa slag klädd i en kjol.

Vad har de tre gemensamt?

Det handlar om få spelare och det bygger på golfens ursprungsform; matchspel. Du får därmed på nära håll följa varje spelare. Du får också se dem slå varje slag och får även ta del av både beslutsprocesser, med- och motgång.

Så lyktan och lampan har egentligen aldrig behövts.

Svaret har hela tiden funnits mitt framför näsan.

I oktober ställs Tiger Woods mot Rory McIlroy, Jason Day och Hideki Matsuyama i ett evenemang som kommer locka tiotusentals japaner till Accordia Golf Narashino Country Club.

Miljoner golffans kommer att se matchen hemma i soffan.

Och jag vill ha mer av samma spelform.

