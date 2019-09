Ryder Cup: Robert Karlsson utsedd till vicekapten för andra gången i rad

Padraig Harrington har utsett svenske Robert Karlsson som vicekapten inför Ryder Cup i Wisconsin 2020.

Därmed är det andra gången i följd som Karlsson är med i Europas ledarstab.

– Efter att jag såg vad han bidrog med i Paris i fjol var Robert ett självklart val, säger Padraig Harrington i ett pressmeddelande.

Robert Karlsson och Sergio Garcia under Ryder Cup i fjol.Foto: Martin Hardenberger

Tillsammans var de vicekaptener under Thomas Björn när Europa vann Ryder Cup på Le Golf National i Paris 2018.

När nu Padraig Harrington fått huvudansvaret var valet av vicekapten givet.

– Speciellt med hans sätt att se det lilla och hans analytiska förmåga, säger Harrington.

”Tillför massor av erfarenhet”

I september 2020 spelas den klassiska matchen på Whistling Straits i Wisconsin.

50-årige Robert Karlsson har själv spelat i två Ryder Cup, bland annat spelade han foursome tillsammans med just Padraig Harrington på Valhalla 2008 – de delade matchen mot Phil Mickelson och Anthony Kim.

Trots att Karlsson sedan vann sin singelmatch var det USA som tog hem totalen.

Men nu är alltså både Padraig Harrington och Robert Karlsson ledare – och Karlsson vicekapten för andra gången i följd.

– Jag har känt Robert under många år och jag vet att han för ger massor av erfarenhet till laget. Som en tidigare Ryder Cup-spelare och vinnaren av Europatourens Order of Merit har han stor respekt bland sina kolleger och jag vet att jag kan räkna med honom både i förberedelserna och under matchen.

”Det är en stor ära”

Robert Karlsson själv var mycket glad över utnämningen.

– Det är en stor ära att bli tillfrågad av Padraig, som jag känt under många år och hyser stor respekt för. Jag ser framemot att bidra med vad jag kan för att hjälpa laget under de kommande 12 månaderna.

– Att vara involverad i vad som skedde på Le Golf National var en dröm som gick i uppfyllelse och jag tror att erfarenheterna och kontinuiteten jag kan ge laget kan hjälpa oss nå målet att försvara titeln på amerikansk mark.

Europa vann med hela 17.5-10-5 i Paris. Segern var den nionde på de senaste 12 matcherna.