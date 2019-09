Söderbergs mäktiga segerspurt när det behövdes som mest

Under Scandinavian Invitation berättade Sebastian Söderberg att han spelade för att behålla sin plats på Europatouren.

Vad han inte visste då var att han en vecka senare skulle stå som segrare i de schweiziska alperna och därmed garanteras spel på touren till 2021.

– Det är otroligt, säger Söderberg som också kan glädjas över ett rejält miljonregn.

Sebastian Söderberg lär aldrig glömma söndagen den 1 september.

Det var nämligen den dagen Eksjökillen med skepparkrans för första gången fick höja en Europatourbuckla mot skyn.

Segern i Crans Montana säkrade också en check om 4,5 miljoner kronor och garanterat spel på touren de kommande tre åren.

Checken kan jämföras med hans tidigare största summa på knappt 663 000 kronor.

Slog McIlroy och tre andra

Det handlade inte bara om vad, det var också hur när 28-åringen vann.

Segern kom efter en heroisk spurt, särspel och stor dramatik involverande superstjärnan och Fedex Cup-vinnaren Rory McIlroy.

När nio hål återstod var nämligen Söderberg hela fem slag från ledningen. Han sänkte sedan en chip för birdie på det tionde hålet och följde upp det med ytterligare fyra raka fåglar.

Spurten garanterade en plats i ett särspel med som förutom Söderberg och McIlroy även innehöll Kalle Samooja, Andres Romero och Lorenzon Gagli.

På det första särspelshålet slog Söderberg upp sitt inspel till tre meter från hålet och sänkte putten för birdie. Rory McIlroy som var närmre än Söderberg missade precis som Samooja.

Segern var säkrad.

– Jag skakade ordentligt de sista hålen men kände mig faktiskt lugnare inför särspelet. Brorsan sa till mig att kortet var säkrat när vi kom in och jag kände mig mer avslappnad under särspelet, berättade Söderberg direkt efter segern.

”Har drömt om att vinna på touren”

Vinsten var Söderbergs första och kom in hans 50:e start på touren.

– Jag har drömt om att vinna på touren, men att göra det på det här sättet… Jag var i ledningen, tappade den och tog mig sedan in i ett särspel med bland annat Rory McIlroy. Jag var mer nervös i början än under de sista nio när det lossnade. Bara att spela med Rory, och att det var så mycket folk adderar till upplevelsen.

Söderberg hade inför söndagens triumf vunnit två gånger på Challengetouren.

Tack vare segern i Omega European Masters klättrar han från plats 287 till 107 på världsrankingen och är 47:a i Europatourens Race to Dubai.

