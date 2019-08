Ny operation för Tiger Woods

Tiger Woods har genomgått en ny operation.

Den här gången är vänster knä anledningen.

– Jag förväntar mig att han kommer tillbaka till 100 procent, säger doktor Vem Cooley.

Tiger Woods rygg ställde till problem under under British Open.Foto: Imago

Är det inte ryggen så är det knät.

Tiger Woods har genomgått många operationer i sin karriär. När han kom tillbaka och på Rocky-manér vann US Masters i våras gjorde han det efter sin fjärde ryggoperation.

Men Woods vänstra knä har stört karriären nästan lika mycket som ryggen. Det var med ett trasigt främre korsband samt en stressfraktur i samma ben som han vann US Open på Torrey Pines 2008.

Tidigare samma år hade läkarna varit inne i knät för att ta bort löst brosk.

Det är samma procedur Woods gått igenom denna gång. Han genomgick operationen kort efter US Masters och var tillbaka inför US Open.

Nu räknar man med en återhämtningstid på fyra till sex veckor.

– Jag kan gå igen och hoppas fortsätta träna inom ett par veckor, säger Tiger Woods.

Doktorn Vem Cooley:

– Vi gjorde vad vi behövde göra och examinerade hela Tigers knä. Där finns inga andra problem.

