Scandinavian Invitation-läsning: ”Tävlingen kostade mig 55 miljoner om året”

Den är historierik och älskad av många.

Men den svenska Europatourtävlingens väg till golfarnas hjärtan har kantats av bråk, svek och ekonomiska kriser.

– Den kostade mig 55 miljoner om året, säger tidigare ägaren Björn Örås samtidigt som arrangören vittnar om flera nyheter redan till nästa år.

Björn Örås och Henrik Stenson.Foto: TT/Bildbyrån

Kärt barn har många namn.

Sagan om den svenska Europatouren började 1968. Sven Tumba hade tillsammans med affärsmannen Tom Lidén lyckats få den amerikanske världsstjärnan Arnold Palmer att komma på besök till Sverige och det blev uppvisningsgolf på Lidingö och Falsterbo.

Det blev riktiga publiksuccéer, och det gav Lidén en idé. Han kontaktade Volvo och stenen var satt i rullning, Sverige skulle få en riktig tävling.

Volvo Open spelades i september 1970, på två banor; Delsjö och Drottningholm. I startfältet fanns bland andra Jack Nicklaus, Bob Charles, Peter Thompson och Kel Nagle som alla fyra vunnit British Open.

Det blev bara en upplaga av Volvo Open, men Sven Tumba kunde inte få nog och 1973 såg han till att Scandinavian Enterprise Open blev Sveriges första tävling på Europatouren.

Ville bli störst efter British Open

Startfälten var imponerande och ambitionen att tävlingen skulle bli den fjärde största i världen, nummer ett efter majortävlingarna.

Sverige hade även en andra Europatourtävling under några år. PLM Open spelades 1986–1990. Året efter slogs de två tävlingarna ihop och blev Scandinavian Masters.

Numera heter tävlingen Scandinavian Invitation, det är det elfte namnet man använt – något som skvallrar om den brokiga historiken.

1993 var Scandinavian Masters efter British Open och Volvo Masters den tredje största tävlingen på Europatouren.

Idag är läget ett annat. Av Europatourens 48 tävlingar är 38 större eller lika stora.

Lars Tonning, tidigare vd för Scandinavian Masters:

– Man behövde slå ihop SEO och PLM Open för att få en större prissumma. Och den blev stor. Men det skulle också visa sig svårt att följa upp. Efter att golfboomen lagt sig så fick tävlingen svårt att lyfta.

Jesper Parnevik med bucklan och Arnold Palmer på Lidingö 1968.Foto: TT

Sven Tumba hade introducerat spelet för den svenske medelsvensson men när intressevågen lagt sig blev det allt svårare för tävlingen att hävda sig bland de allt mer penningstinna internationella tävlingarna.

Åren 2002-2004 hade prissummor mellan 1,8 och 1,9 miljoner euro. I dag är siffran 1,5 samtidigt som pengarna i andra tävlingar stigit.

– För att ta nästa steg så måste man minst dubbla prissumman och komma upp i tre miljoner euro, säger Tonning.

– Det måste till något exceptionellt. Som golfspelare och tidigare vd kan jag bara säga att jag hoppas att tävlingen fortsätter i någon form.

”Tävlingen mådde väldigt, väldigt dåligt”

1991 bevakade Fredrik Nilsmark (numera Hellkvist) för första gången Scandinavian Masters som reporter. 2007 klev han in som tävlingschef.

– Tävlingen mådde väldigt, väldigt dåligt och under många år var det en kamp för att överleva. De ekonomiska problemen var stora. Under de tuffa åren lyckades vi helt enkelt inte attrahera marknaden. Vi gjorde inget bra jobb, säger han.

Räddningen blev banken Nordea som 2010 klev in och blev titelsponsor.

– Det blev som natt och dag. Samtidigt blev anläggningarna mer och mer påkostade och satsade pengar, säger Fredrik Hellkvist.

Tävlingen låg många varmt om hjärtat, men det var också många som tänkte och tyckte kring evenemanget. Fredrik Hellkvists arbete kritiserades ofta.

– Vi kunde till och med bedömas efter vädret, fyra dagar med regn så var tävlingen katastrof och om solen sken så var det succé. Det fanns de som ville att vår tävling åter skulle bli en av Europas största, men jag vet inte hur realistiskt det var.

Skulle ta Tiger Woods till Sverige

Tillsammans med Nordea kom en finansman med storslagna planer.

– Det var nödvändigt att det hände något, Golfförbundet förlorade stora pengar på att driva tävlingen och Björn Örås ville investera. Men det var nog inte så enkelt som Björn trodde, säger Lars Tonning.

Örås sålde halva sitt företag och plöjde ner 375 miljoner kronor av sina egna pengar för att bygga en golfbana i världsklass. 2010 spelades Nordea Scandinavian Masters för första gången på Bro Hof Slott.

– British Open är störst i Europa och kommer så förbli. Men vi ska bli tvåa, sa Örås då.

Det pratades om att få arrangera Ryder Cup och att ta Tiger Woods till Sverige.

– Jag hade redan hade byggt Bro Hof med siktet inställt på stora tävlingar och den största tävlingen vi hade var Scandinavian Masters. Den var nedläggningshotad och förbundet vågade inte driva vidare eftersom den gav så stor förlust, säger Örås nu.

– Samtidigt stod jag där med jätteinvesteringar i en bana utan tävlingar.

Det blev dyrt.

– Budgeten var 55 miljoner kronor om året. Ändå var det en av de tävlingarna med minst prispott på touren, säger Örås och minns tillbaka på hur han erbjöd stjärnor pengar bara för att dyka upp i Sverige.

Dustin, Rickie, Bubba och Rory

Dustin Johnson, Rickie Fowler, Bubba Watson och Rory Sabbatini köptes alla till Nordea Masters.

– Jag kan och får inte säga hur mycket jag betalade dem för att komma, säger Örås.

Örås långsiktiga målet var än större än Nordea Masters. Han ville få Ryder Cup till Bro Hof.

– Vi lade ner extremt mycket arbete på att få Ryder Cup, men det gick till Frankrike i stället. Andra länder får hjälp av staten på ett annat sätt än vi.

Visan upprepades sedan när Örås ville få damernas motsvarighet Solheim Cup. Budet gällde 2019, men den skotska landskapsregionen lovade 150 miljoner kronor medan Bro Hof Slott inte fick något stöd av svenska staten. Björn Örås garanterade personligen 73 miljoner i det svenska budet, men det räckte inte.

– Det var inget stöd att tala om vare sig från stat, kommun eller Stockholms stad. Det var en jättebesvikelse så klart. Vi hade alla de andra bitarna på plats, säger Örås.

– Det krävs ett annat svenskt synsätt för att det ska gå. Du såg ju hur det gick med OS-ansökan också. Sedan kan jag inte svara på om det var bristen på ekonomiska garantier eller om det var avstånden.

Stjärnor som vunnit i Sverige:

Bob Charles (1973)

Tony Jacklin, England (1974)

Greg Norman, Australien (1980)

Seve Ballesteros, Spanien (1978, 1981, 1988)

Sam Torrance (1983)

Nick Faldo, England (1992)

Colin Montgomerie, Skottland 1991, 1999, 2001

Vijay Singh, Fiji (1994)

Greame McDowell (2002)

Adam Scott (2003)

Luke Donald (2004)

”Det är bara att sparka bort mig i så fall”

Att få nobben två gånger om blev nådastöten och när Lagardére sedan ville köpa den svenska golftävlingen tvekade inte Örås.

– Jag tyckte att de hade förutsättningarna för att driva vidare med framgång. Tyvärr blev det inte så.

Rotationen av eventet återinfördes och Bro Hof var inte längre permanent spelplats.

Med åren blev startfälten allt svagare och efter fjolårstävlingen tog Europatouren själva över driften. Claes Nilsson som tidigare jobbat för Lagardére fick fortsatt förtroende som tävlingschef.

– Även om vi skulle ökat prissumman till stora pengar för oss så påverkar det inte så mycket. Vi måste skapa en golfvecka som är trevlig och bra, och som svenskarna vill komma till. De blir våra ambassadörer och tar med sina kompisar, säger han och tillägger:

– Det är otroliga summor där ute och jag tror inte att det är vår roll. Det är bara att sparka bort mig i så fall, jag kan bara säga att det inte är lätt att komma dit.

En redan tunn kassa blev ännu tunnare när Nordea inför årets tävling valde att hoppa av som titelsponsor.

20-miljonershålet som banken lämnade efter sig blev svårt att fylla.

– Vi diskuterar med några ”presenting partners”. Har man några stora partners och sedan många mindre så får man en väldigt bra mötesplats, säger Nilsson och berättar att han är i färd med att presentera en treårsplan för touren.

Stenson kommer få stor roll

I planerna ingår en mixad tävling där killar och tjejer spelar tillsammans.

– Det är en sak som vi jobbar på, men då ska allt kopplas ihop och fungera.

Henrik Stenson kan få en stor roll.Fotot: TT

Fredrik Lindgren är mångårig medarbetare på Europatouren och har under det senaste året varit ansvarig för de nordiska länderna och Baltikum.

Han berättar att touren ser året efter Nordeas nobb som ett investeringsår och han framöver ser Henrik Stenson få en allt större roll även organisatoriskt.

– Vi pratar om i fall Henrik kan stå som en typ av värd. Ser man på hans juniortävling och välgörenhetsarbete så ska vi se på sätt som vi tillsammans kan öka intresset för spelet i Sverige genom att ta ett nytt grepp.

– Vi vill också blanda in damerna. Att ha en mixtävling är en möjlighet. För att det ska gå så måste vi komma överens med Ladies European Tour och Ladies PGA Tour, eller båda då de bästa damerna spelar både i USA och Europa.

– Sverige har hela tiden varit i framkant och det skulle inte vara konstigt här, däremot skulle det vara en stor nyhet i resten av golfvärlden.